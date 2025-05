Liberaron bajo fianza a un mendocino vinculado a la narcobanda que exportaba cocaína de Ecuador a Europa

Facundo y Alejandro Sánchez.jpg Facundo y Alejandro Sánchez, sobrinos del presunto líder de la banca de narcotráfico.

Los detalles de la acusación y la libertad bajo fianza

La investigación que se lleva adelante en España sostiene que Facundo Sánchez participó de los negocios que realizó la narcobanda desde Ecuador y Marbella, ciudad europea donde vivió entre los años 2019 y 2019. En la documentación del expediente figura como empleado de una empresa a nombre la esposa de Mario Sánchez -también involucrada en la causa- y también como dueño de un tercio de un exclusivo club deportivo en esa localidad.

La pesquisa sostiene que Facundo Sánchez registró ingresos de dinero por más de 130.000 euros a diferentes cuentas de empresas y otros involucrados en el caso de narcotráfico. Y por otro lado tuvo movimientos vinculados a la compra de un dúplex en un coqueto barrio ubicado en Málaga.

En su defensa, Facundo Sánchez desconoció varias firmas de los documentaciones y declaró que los ingresos que realizó de dinero era por la recaudación del club deportivo, aunque la acusación sostiene que "no fueron en cuentas que pertenecían al club y no es creíble que no sospechase que los fondos que ingresaba en efectivo eran de origen ilícito, dado sus estadios en administración de empresas".

Mario Sánchez.jpg Mario Sánchez, señalado como uno de los cerebros de la banda de narcotráfico.

Fuentes judiciales detallaron que el 9 de mayo pasado el Juzgado Central de Instrucción 1 de Madrid le otorgó la excarcelación bajo una fianza de 15 mil euros, por lo que el joven recuperó su libertad aunque deberá permanecer en España mientras avanza la investigación en su contra.

Los otros miembros del clan familiar vinculado al narcotráfico

La misma medida había tomado la Justicia española con otros integrantes de la familia. Se trata de Iván Agustín Sánchez (27) -primo de Facundo e hijo de Mario Fabián Sánchez- quien recuperó la libertad bajo fianza de 30.000 euros. En tanto que la pareja del presunto cerebro del narcotráfico, Carina Mariela Espinoza (48), lo consiguió tras una caución de 80.000 euros.

Los únicos que continúan privados de su libertad son el propio Mario Sánchez y otro sobrino, Alejandro Javier Sánchez, quien fue detenido en los últimos días del año pasado cuando se bajó de un avión en Mendoza. Su pedido de extradición está aún en discusión en la Justicia Federal de Mendoza ya que su defensa sostiene que, si bien realizó cuatro transferencias por un total de 37.000 euros a su tío y otro integrante de la narcobanda, no es el monto suficiente para considerarse lavado de activos.

Mario, Agustín y Facundo Sánchez.jpg Mario Sánchez, su hijo Agustín y su sobrino Facundo, detenidos en la megacausa por narcotráfico y lavado de activos.

Narcotráfico con bananas de Ecuador a Europa

Mario Fabián Sánchez Rinaldi es un empresario mendocino que se sospecha que era uno de los cerebros de la banda criminal junto a Dritan Gjika, un albanés conocido como Tony, que se encuentra prófugo de la Justicia de Ecuador. El modus operandi de la operatoria de narcotráfico es que compraban cocaína en Colombia, la ingresaban a Ecuador y luego la exportaban vía marítima a distintas ciudades de Europa oculta en cargamentos de banana. Entre 2019 y 2022 se incautaron más de 3.000 kilogramos de cocaína en destinos como Países Bajos, Bélgica, Rusia y España. En 2020 fue uno de los golpes más importantes, ya que les secuestraron 1.100 kilos de esa droga.

Mario Fabián Sánchez y parte de su familia estuvieron asentados en Ecuador y luego se radicaron en la ciudad española de Marbella. Allí fue detenido en febrero de 2024 este hombre y también uno de sus hijos, Iván Agustín Sánchez. Luego fueron cayendo los otros integrantes de la familia: su pareja y sus dos sobrinos.

El clan familiar Sánchez no tenía pudor al momento de mostrar su vida de lujo en las redes sociales. Desde 2009 que eran constantes las publicaciones de viajes a Europa y otras partes del mundo, presencia en importante eventos deportivos como los torneos Grand Slam de tenis, tenían autos de alta gama, realizaban viajes en moto con destinos como el desierto de Sahara y en algunas ocasiones regresaban a Mendoza para estar en contacto con su familia y entorno de amigos. También tienen propiedades y emprendimientos en ciudades como la propia Marbella -incluso un club deportivo en ese lugar-, Guayaquil, Dubai y en Mendoza, incluyendo varios lotes y lujosas casas en distintos barrios privados. Todo, producto del lavado de dinero que provenía del narcotráfico, según se sospecha en la investigación.