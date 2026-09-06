El espeluznante crimen de Cecilia Emilce Lazcano, la joven de 16 años degollada en una antigua casilla de trenes en la localidad de Alvear, Corrientes, sigue sumando revelaciones que conmocionan a la provincia. A casi dos meses del trágico ataque ocurrido el pasado 16 de julio, los investigadores judiciales trazan las primeras hipótesis sólidas tras el peritaje exhaustivo de los teléfonos celulares de los dos adolescentes detenidos en la causa.
Las macabras hipótesis del crimen de Cecilia Lazcano: celos, manipulación y la sombra de un tercer involucrado
A casi dos meses del salvaje ataque a la adolescente de 16 años en la localidad de Alvear, las pericias telefónicas exponen un plan macabro para fingir un suicidio y sugieren la presencia de un tercer involucrado.
Por el homicidio se encuentran procesados su compañero de colegio, J.G., de 16 años, imputado como autor material del hecho, y su novia, N.Y.L., acusada como coautora. La reconstrucción de los diálogos de WhatsApp entre la pareja sacó a la luz una macabra planificación que buscaba hacer pasar el asesinato por un quiebre emocional de la víctima, sumado al posible involucramiento de un sujeto no identificado.
Según información volcada en el expediente judicial y relevada por fuentes del caso, la figura de un tercer sospechoso identificado en los chats como “Max” cobró relevancia central a partir de las conversaciones mantenidas horas antes y después del hecho. Los peritajes exponen que J.G. debía tomarle fotografías al cadáver de la menor para exhibírselas a esta persona, mientras que en otros pasajes el propio agresor imploraba que se le pidiera ayuda a este sujeto para deshacerse del cuerpo.
La pista de "Max" y la hipótesis de los celos como móvil del crimen
De acuerdo con la reconstrucción efectuada por los peritos de la fiscalía a cargo de Facundo Cabral, las conversaciones telefónicas exponen una estrecha dependencia con este tercer individuo. Frases escritas por el imputado como “Max me va a querer ahorcar” o “Es mejor decirle a él, que mueve un dedo y arregla todo” sugieren a los investigadores que el entorno de la pareja confiaba en la capacidad de este sujeto para garantizar la impunidad del ataque.
Asimismo, las actuaciones judiciales permitieron consolidar una segunda línea investigativa vinculada al móvil del crimen:
- Celos y manipulación psicológica: Según las declaraciones prestadas en Cámara Gesell por una amiga cercana a Cecilia, la imputada N.Y.L. sentía marcados celos de la víctima.
- El falso grupo de contención: Aprovechando que la adolescente atravesaba un cuadro de vulnerabilidad y pensamientos suicidas, J.G. creó un grupo de WhatsApp con el pretexto de "ayudarla", aunque el objetivo real era extraerle información para armar la logística del ataque.
- La simulación del suicidio: De acuerdo con la acusación fiscal, los agresores planearon infligir cortes en el cuello y en las muñecas para hacer creer a las autoridades que la joven se había quitado la vida.
Reconstrucción de la madrugada del ataque y situación judicial
Conforme a los registros de las cámaras de seguridad municipales citados en la causa, la madrugada del 16 de julio Cecilia abandonó la casa de una amiga cerca de las 3:00 para encontrarse con J.G., quien caminaba portando un buzo oscuro y una pala. El agresor la trasladó engañada hasta el sector de las vías del ferrocarril, donde entre las 3:30 y las 4:50 le asestó una herida punzocortante mortal en el cuello.
Pese a las graves lesiones, la víctima logró caminar unos 80 metros hasta la finca de una vecina y, mediante gestos antes de desvanecerse, logró identificar a su atacante ante el personal policial. Mientras J.G. permanece alojado en el Centro de Contención Juvenil procesado por homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, la Justicia otorgó la prisión domiciliaria a N.Y.L. en la localidad de Santo Tomé, una resolución que generó un fuerte reclamo de justicia por parte de los familiares y allegados de Cecilia.
En pocas palabras
- Crímenes en Alvear: Pericias telefónicas sugieren que el asesinato de Cecilia Lazcano fue planeado como un suicidio.
- Tercer involucrado: Los chats revelan la posible participación de un sujeto apodado "Max" en el crimen.
- Hipótesis: Los celos y la manipulación psicológica de la coautora son considerados móviles del ataque.