Las macabras hipótesis del crimen de Cecilia Lazcano: celos, manipulación y la sombra de un tercer involucrado

La pista de "Max" y la hipótesis de los celos como móvil del crimen

De acuerdo con la reconstrucción efectuada por los peritos de la fiscalía a cargo de Facundo Cabral, las conversaciones telefónicas exponen una estrecha dependencia con este tercer individuo. Frases escritas por el imputado como “Max me va a querer ahorcar” o “Es mejor decirle a él, que mueve un dedo y arregla todo” sugieren a los investigadores que el entorno de la pareja confiaba en la capacidad de este sujeto para garantizar la impunidad del ataque.

Asimismo, las actuaciones judiciales permitieron consolidar una segunda línea investigativa vinculada al móvil del crimen:

Celos y manipulación psicológica: Según las declaraciones prestadas en Cámara Gesell por una amiga cercana a Cecilia, la imputada N.Y.L. sentía marcados celos de la víctima.

Según las declaraciones prestadas en Cámara Gesell por una amiga cercana a Cecilia, la imputada N.Y.L. sentía marcados celos de la víctima. El falso grupo de contención: Aprovechando que la adolescente atravesaba un cuadro de vulnerabilidad y pensamientos suicidas, J.G. creó un grupo de WhatsApp con el pretexto de "ayudarla", aunque el objetivo real era extraerle información para armar la logística del ataque.

Aprovechando que la adolescente atravesaba un cuadro de vulnerabilidad y pensamientos suicidas, J.G. creó un grupo de WhatsApp con el pretexto de "ayudarla", aunque el objetivo real era extraerle información para armar la logística del ataque. La simulación del suicidio: De acuerdo con la acusación fiscal, los agresores planearon infligir cortes en el cuello y en las muñecas para hacer creer a las autoridades que la joven se había quitado la vida.

Reconstrucción de la madrugada del ataque y situación judicial

Conforme a los registros de las cámaras de seguridad municipales citados en la causa, la madrugada del 16 de julio Cecilia abandonó la casa de una amiga cerca de las 3:00 para encontrarse con J.G., quien caminaba portando un buzo oscuro y una pala. El agresor la trasladó engañada hasta el sector de las vías del ferrocarril, donde entre las 3:30 y las 4:50 le asestó una herida punzocortante mortal en el cuello.

Pese a las graves lesiones, la víctima logró caminar unos 80 metros hasta la finca de una vecina y, mediante gestos antes de desvanecerse, logró identificar a su atacante ante el personal policial. Mientras J.G. permanece alojado en el Centro de Contención Juvenil procesado por homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, la Justicia otorgó la prisión domiciliaria a N.Y.L. en la localidad de Santo Tomé, una resolución que generó un fuerte reclamo de justicia por parte de los familiares y allegados de Cecilia.