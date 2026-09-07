Lourdes Milagros Rodríguez, la joven de 21 años conocida en redes como "Eluney", fue detenida por la Policía Bonaerense tras sedar y robar a un hombre en un barrio privado de Pilar. Pese a acumular deudas millonarias en el sistema financiero y carecer de ingresos legales, la acusada de viuda negra ostentaba en TikTok viajes en camionetas de alta gama, cenas en Puerto Madero y propinas en dólares. La investigación judicial, los secuestros en los allanamientos y los cómplices apresados.
Las fotos de Eluney: la viuda negra que vivía a puro lujo y rodeada de dólares
Lourdes Milagros Rodríguez, de 21 años, ostentaba una vida de restaurantes exclusivos, champán de alta gama y fajos de billetes en TikTok mientras la Policía le seguía los pasos
Las imágenes del lujo simulado y la caída en TikTok
Bajo el seudónimo de "Eluney", la sospechosa utilizaba sus perfiles en plataformas digitales para proyectar un estilo de vida exclusivo. Sin embargo, los informes financieros revelaron que no poseía actividad comercial registrada y acarreaba una deuda de $1.600.000 con entidades bancarias.
- Propinas en moneda extranjera: en sus videos virales mostraba billetes de 100 dólares dejados como propina en un sofisticado restaurante de Puerto Madero.
- Vehículos y champán: solía fotografiarse al volante de un vehículo Jeep por el conurbano bonaerense y consumiendo botellas de champán de alta gama.
- Indirectas en la víspera del arresto: su última publicación en redes se realizó con música urbana de fondo que hacía alusión a mantenerse prófuga, horas antes de que la SubDDI de Pilar irrumpiera en su domicilio.
El ataque en Pilar y la modalidad del dopaje
El caso que originó la causa penal ocurrió el pasado 24 de julio, cuando la imputada pactó un encuentro por Instagram con un hombre de 31 años en su vivienda de Pilar. Tras ingerir bebidas preparadas por la joven, la víctima perdió por completo el conocimiento.
Al despertar horas más tarde, el denunciante comprobó el faltante de valiosas pertenencias:
- Consola de videojuegos PlayStation 4 y notebook marca HP.
- Teléfono celular Samsung S25 de última generación y juego de llaves de la casa.
- Sumas en efectivo tanto en moneda nacional como en divisa extranjera.
Allanamientos, goteros con sedantes y dos prófugos
El rastreo de cámaras de seguridad y la identificación del auto de fuga permitieron a la UFI N° 2 de Pilar disponer un primer operativo en el barrio María Teresa de Calcuta, en José C. Paz. Allí se concretó el arresto de la viuda negra, sobre quien pesaba además un pedido de captura previo por venta de estupefacientes.
En el lugar se incautaron elementos determinantes para la pesquisa:
- Frascos goteros de vidrio: cuatro envases sospechados de contener las sustancias químicas usadas para sedar a las víctimas.
- Objetos robados: seis teléfonos móviles, dinero en efectivo y un perfume exclusivo reconocido por la víctima.
Posteriormente, las pericias telefónicas derivaron en un segundo procedimiento en Merlo, donde se interceptó un Toyota Etios y se detuvo a dos cómplices de nacionalidad venezolana y chilena. La Justicia mantiene la búsqueda activa sobre otros dos sospechosos que permanecen prófugos.
En pocas palabras
- Lujo simulado: Lourdes Milagros Rodríguez ostentaba una vida de lujos en TikTok mientras tenía deudas millonarias.
- Ataque en Pilar: Fue detenida tras sedar y robar a un hombre en un barrio privado luego de pactar un encuentro.
- Allanamientos y cómplices: Se secuestraron elementos clave y se detuvo a dos cómplices, con otros dos prófugos.