Las fotos de Eluney: la viuda negra que vivía a puro lujo y rodeada de dólares

Al despertar horas más tarde, el denunciante comprobó el faltante de valiosas pertenencias:

Consola de videojuegos PlayStation 4 y notebook marca HP.

Teléfono celular Samsung S25 de última generación y juego de llaves de la casa.

Sumas en efectivo tanto en moneda nacional como en divisa extranjera.

Allanamientos, goteros con sedantes y dos prófugos

El rastreo de cámaras de seguridad y la identificación del auto de fuga permitieron a la UFI N° 2 de Pilar disponer un primer operativo en el barrio María Teresa de Calcuta, en José C. Paz. Allí se concretó el arresto de la viuda negra, sobre quien pesaba además un pedido de captura previo por venta de estupefacientes.

En el lugar se incautaron elementos determinantes para la pesquisa:

Frascos goteros de vidrio: cuatro envases sospechados de contener las sustancias químicas usadas para sedar a las víctimas.

cuatro envases sospechados de contener las sustancias químicas usadas para sedar a las víctimas. Objetos robados: seis teléfonos móviles, dinero en efectivo y un perfume exclusivo reconocido por la víctima.

Posteriormente, las pericias telefónicas derivaron en un segundo procedimiento en Merlo, donde se interceptó un Toyota Etios y se detuvo a dos cómplices de nacionalidad venezolana y chilena. La Justicia mantiene la búsqueda activa sobre otros dos sospechosos que permanecen prófugos.