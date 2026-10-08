La tragedia de un hombre de 25 años que alertó a los que paseaban y quedaron horrorizados

El cuerpo del hombre fue encontrado durante la jornada del miércoles al mediodía, alrededor de las 13.25, en el curso del agua del barrio La Toma, en inmediaciones de las calles Pan de Azúcar y Cassafouth.

El lugar de la tragedia se llenó de vecinos de la zona y gente que pasaba por el lugar, que no paraba de preguntarse cuál era la identidad del hombre que murió en el agua.

Tragedia en Córdoba: investigación judicial y las hipótesis

Tras la confirmación de la muerte del hombre, la fiscalía de instrucción de la jurisdicción tomó intervención inmediata en el caso y ordenó la preservación de la escena para el trabajo de los peritos del Gabinete Judicial.

Las autoridades judiciales abrieron una causa para determinar con precisión la mecánica de lo sucedido y certificar si el hombre sufrió un accidente mientras se bañaba, un resbalón imprevisto o alguna descompensación previa que le impidió salir del agua por sus propios medios.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia de rigor, mientras la comunidad local y los allegados del muchacho expresaron su profundo dolor ante esta trágica pérdida.