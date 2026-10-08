La provincia de Córdoba se encuentra conmocionada tras confirmarse una nueva tragedia en sus cauces de agua. Un joven de 25 años fue hallado sin vida en el río Cosquín. Hubo un amplio operativo de rescate e intento de por parte de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia de la zona.
La tragedia de un hombre de 25 años que alertó a los que paseaban y quedaron horrorizados
El cuerpo sin vida de un hombre de 25 años fue extraído del agua, confirmándose una nueva tragedia en las aguas de un cauce
La tragedia movilizó de urgencia a efectivos del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba, brigadas de Bomberos Voluntarios y personal médico tras la alerta recibido sobre la presencia del hombre en el agua.
A pesar de las maniobras de auxilio y el despliegue en el sector, los rescatistas localizaron el cuerpo sumergido y, tras extraerlo a la superficie, los profesionales de la salud no pudieron más que constatar su deceso.
El cuerpo del hombre fue encontrado durante la jornada del miércoles al mediodía, alrededor de las 13.25, en el curso del agua del barrio La Toma, en inmediaciones de las calles Pan de Azúcar y Cassafouth.
El lugar de la tragedia se llenó de vecinos de la zona y gente que pasaba por el lugar, que no paraba de preguntarse cuál era la identidad del hombre que murió en el agua.
Tragedia en Córdoba: investigación judicial y las hipótesis
Tras la confirmación de la muerte del hombre, la fiscalía de instrucción de la jurisdicción tomó intervención inmediata en el caso y ordenó la preservación de la escena para el trabajo de los peritos del Gabinete Judicial.
Las autoridades judiciales abrieron una causa para determinar con precisión la mecánica de lo sucedido y certificar si el hombre sufrió un accidente mientras se bañaba, un resbalón imprevisto o alguna descompensación previa que le impidió salir del agua por sus propios medios.
El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia de rigor, mientras la comunidad local y los allegados del muchacho expresaron su profundo dolor ante esta trágica pérdida.
En pocas palabras
- Tragedia en Córdoba: Hallan sin vida a un joven de 25 años en el río Cosquín.
- Operativo de rescate: Desplegaron amplio operativo policial y de bomberos.
- Investigación judicial: Se busca determinar las causas del deceso en el agua.