La sobrina de Verónica Cangemi fue atacada por un comerciante que la confundió con una ladrona

Julieta junto a su tía Verónica Cangemi.

La cantante de 33 años relató que ella gritaba como podía, pero que a pesar de la cantidad de gente que había en el lugar, nadie la ayudaba. "Traté de sacármelo de encima pero no podía", ya que su contextura física es muy chica. "Primero pensé que me quería robar y ya le había dado mis pertenencias".

Por el forcejeo entre ambos, quedaron en medio de la calle Patricias Mendocinas sobre la senda peatonal. "Un hombre paró su auto, se bajó y le decía al atacante que me soltara. Después una chica, una adolescente, empezó a gritar también para que me dejara. Me tenía ahorcada contra su cuerpo y llamó a la Policía".

Julieta Cangemi, reconocida cantante mendocina que fue atacada en pleno centro de Mendoza por un comerciante.

"Me soltó justo antes que llegara la Policía. Cuando me vio la cara se dio cuenta que no era la ladrona, y me devolvió mis cosas. Yo seguía gritando y él me decía que no exagerara, que no me había hecho nada", contó Cangemi.

El agresor de Cangemi fue detenido

A los pocos minutos del llamado que hizo el hombre, la Policía llegó al lugar. El comerciante todavía estaba allí y lo subieron al móvil. "La excusa que me dio por el ataque fue que mi mochila era igual a la de una mujer que entró a su local para y le robó el celular. Nunca me pidió ni disculpas por lo que me hizo. Yo estaba en shock, pero me fui a la Oficina Fiscal 13, en la Comisaría 4, a hacer la denuncia".

Julieta Cangemi junto a su pareja Joaquín Guevara.

Julieta Cangemi aseguró que le dejó marcas y moretones especialmente en sus brazos, por la fuerza que ejerció el hombre sobre ella. "La chica se quedó conmigo hasta que llegó mi pareja, Joaquín Guevara", también músico, cantante y trabajó en el último disco de Ciro y los Persas.

Ante esta situación extrema, la víctima expresó: "Entiendo el trabajo, el esfuerzo, lo que cuesta todo, y entiendo la justicia por mano propia, pero me acusó de robo, me quitó mis pertenencias y me privó de mi libertad sin saber si era o no la persona que le robó. La reflexión es que no podemos ir por la vida con la justicia por mano propia, no se puede ir por la calle así".

"Me ahorcó y soy cantante, soy artista, trabajo mucho, doy clases, y me paró mi trabajo, me dejó el cuerpo rígido por esto". Julieta, quien cantó en la Feria del Libro en Buenos Aires y en diferentes espacios culturales en Mendoza. Además, da clases en la Universidad de Congreso en un programa de canto, coachea vocalmente a varias bandas locales y es profesora particular de canto.

Julieta viene de una familia de exitosos cantantes y músicos, como su madre, Patricia Cangemi.

Hay muchas pruebas que complican al comerciante

La Justicia cuenta con videos de las cámaras de seguridad de la zona, donde quedó registrado el violento ataque en calle Patricias Mendocinas y Godoy Cruz, de Capital, además de varios testigos que relataron cómo fue el hecho.

Diego Lorenzo, abogado de Julieta, sostuvo que irán por un reclamo civil por daño mora y que hay bastantes pruebas que comprometen al acusado.

Julieta Cangemi cantó en la Feria del Libro de Buenos Aires y en diversos espacios culturales de Mendoza. Además, es profesora de canto.

Las secuelas del ataque

"Ahora no estoy trabajando, estoy con licencia. Tengo que cantar, tengo que grabar un proyecto personal, pero todavía estoy en shock, con ataques de pánico, a veces me quedo sin aire", describió Julieta Cangemi.

"Soy consciente que fue todo una locura y que no pasa todo el tiempo, pero me da algo de miedo. Me llamó mucha la atención que no había medido la cantidad de violencia que hay en el centro de Mendoza. Hay personas que salen a correr a quienes les robaron", manifestó la cantante.

Julieta junto a su madre Patricia Cangemi.

