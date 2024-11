La presunta perito falsa del caso Loan tiene cuentas pendientes con la Justicia de Mendoza

El episodio inicial con el que comienza su historial en la Justicia de Mendoza fueron las denuncias cruzadas con el dueño de un loteo de Colonia Las Rosas. Siempre, según la referencia de los operadores del Derecho Penal.

María Luisa Lezcano tiene causas inconclusas en Mendoza. La última, usurpación de títulos por la que fue imputada en 2024.

Las sospechas en su contra sobre su amplia experiencia laboral

"Cada vez que se la iba a citar, decía que lo arreglaramos con su abogado. Le pedíamos los datos y decía no sé... averíguenlo ustedes", dijo una alta fuente judicial que no salía del desconcierto por la vinculación de la mujer con el caso Loan.

Precisamente tuvo una suspensión de juicio a prueba en 2022 y este año se vio envuelta en una nueva acusación por la usurpación de títulos y honores como profesional del Derecho.

En su cuenta de X describe su expertise como abogada, especialista en Derecho Penal, Grafología Forense y Criminología. Además asegura que tiene la Diplomatura del Abogado del Niño y herramientas en contra de la violencia.

En una rápida búsqueda por el Padrón del Colegio de Abogados del Valle de Uco, no aparece su matrícula, ni domicilio legal.

Su vínculo con el caso Loan Peña

Lezcano sostuvo que fue convocada a trabajar en Corrientes en el complejo entramado del caso Loan, a pedido del comisario Walter Maciel, al cuarto día de la desaparición del niño.

"Yo fuí Ad Honorem al lugar, porque tengo otro título que tiene que ver con la vulneración de los derechos del niño. Yo estoy muy comprometida con esto", afirmó a finales de octubre en una entrevista a LT7 de Corrientes.

"En ningún momento yo pedí dinero o el comisario me ofreció dinero. Al principio no pude ingresar porque no me lo permitían y después ya pude hacer mi trabajo y recorrí todo", aseguró a los periodistas locales.

"Una de mis hipótesis es que el niño sigue en el lugar. Lo digo en base a una investigación que hice con mi equipo, a través de imágenes satelitales y telemetría, para obtener datos a distancia", afirmó en su momento.

Recientemente y luego de la declaración por teleconferencia en el caso, su papel quedó en tela de juicio.

Hay sospechas de que habría contactado a una perito grafóloga de Córdoba, para pedirle que le analizara las firmas de Los tres acusados Daniel Benítez, Antonio Ramírez y Mónica Millapi, trabajo que luego presentó como propio.

Lezcano tiene otros antecedentes anteriores, haberse hecho pasar por Gendarme en la localidad de Zapala en Neuquén.

De acuerdo con la denuncia, habría aprovechado que se había quedado con la ropa que había usado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde revistó como voluntaria del Ejército durante 9 meses, hasta que pidió la baja en 2017.

Se le inició una causa en la justicia neuquina en noviembre del 2018 que luego pasó a la Federal. Finalmente fue sobreseída por “prescripción“ en febrero de 2021 porque nunca pudieron notificarla para que fuera a declarar por el delito de ”usurpación” de títulos y honores.