La encontraron muerta en su casa y a su pareja escondida debajo de la cama: tenía una hija de 10 años

De inmediato, efectivos policiales se desplazaron hasta el domicilio del paraje La Cañada. Al ingresar al inmueble, los agentes constataron la presencia del cuerpo de la mujer. Minutos después, el personal médico de una ambulancia que arribó al lugar confirmó que Jerez ya no presentaba signos vitales, detectándose una grave lesión en la zona de la cabeza.

Durante la inspección de la escena del crimen, los uniformados realizaron un hallazgo clave:

Escondido y con sangre: Oculto debajo de una de las camas de la vivienda se encontraba Pablo Salvador Pitali .

Oculto debajo de una de las camas de la vivienda se encontraba . Aprehensión inmediata: Al ser extraído de su escondite, los efectivos de la Policía de Tucumán advirtieron que el sospechoso tenía manchas de sangre en su cuerpo y prendas, por lo que fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial bajo estricta custodia.

Investigación judicial, testimonios espontáneos y el misterio del arma

La investigación del caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial de Concepción, subrogada por el fiscal Carlos Sale. El funcionario judicial ordenó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) de Tucumán para el levantamiento de rastros y pericias en la vivienda, además de solicitar la correspondiente autopsia al Cuerpo Médico Forense para determinar científicamente la causa de muerte de Judith Jerez.

El caso sumó elementos de peso tras la captura de Pitali. Trascendió que el sospechoso habría realizado una manifestación espontánea ante las autoridades en la que deslizó haber cometido “un grave error” con un arma de fuego.

El jefe de la comisaría de Graneros, Alfredo Cecenarro, confirmó que se le practicó un examen de dermotest al imputado para detectar residuos de pólvora en sus manos. No obstante, las fuerzas de seguridad continúan rastrillando las inmediaciones, dado que el arma vinculada al hecho aún no ha sido localizada.

Un matrimonio de 15 años, un negocio familiar y una niña de 10 años sin madre

Judith Jerez y Pablo Pitali llevaban aproximadamente 15 años en pareja y tenían una hija de 10 años. En la misma propiedad donde ocurrió el femicidio, la pareja llevaba adelante una carnicería que servía como sustento familiar y era muy conocida en la zona de Graneros. Al momento del hecho, la menor se encontraba en la escuela, por lo que no presenció el ataque. Tras la intervención de los organismos de niñez, quedó bajo el resguardo provisorio de familiares.

La Policía tucumana informó que no existían denuncias previas por violencia de género radicadas por la víctima contra Pitali, y los vecinos del paraje describieron que, si bien la pareja mantenía discusiones frecuentes vinculadas con el negocio comercial, no se conocían antecedentes de violencia física.

El acusado permanece bajo arresto y este miércoles será llevado ante los tribunales del Centro Judicial de Concepción para la audiencia de formulación de cargos, donde la fiscalía formalizará la imputación por el femicidio de la mujer que el próximo 15 de octubre hubiera cumplido 36 años.