La dueña del comercio céntrico desvalijado regresó al local con la ropa recuperada

Se trata de 34 bolsones llenos de ropa del negocio Mirkkema, ubicado en calle 9 de Julio 1.046, entre Peatonal Sarmiento y calle Rivadavia, de Capital. También recuperaron una impresora, una notebook, y otros elementos electrónicos que les habían robado.

inseguridad en mendoza recuperaron lo robado local centro desvalijado 3.jpg Así regresaban las bolsas con la ropa robada y valuada en $50.000.000 al local Mirkkema, de calle 9 de Julio a metros de la Peatonal Sarmiento, en Capital. Foto: Gerardo Tejeda/ Canal 7

Una vez que comenzaron a colgar nuevamente la ropa en las pechas que habían dejado vacías cuando les robaron, celebraron con un abrazo grupal mientras decían: "Vamos que vuelve Mirkkema".

inseguridad en mendoza recuperaron lo robado local centro desvalijado 2.jpg El botín recuperado.

Así fue el momento del regreso al local comercial:

Hay tres detenidos por el robo en el local céntrico

La Policía realizó un allanamiento en la mañana del miércoles en calle San Vicente 1.545, de Godoy Cruz, donde capturaron a tres hombres. Uno de 27 años, otro de 42 y un chileno de 40 años radicado en Mendoza.

En esa vivienda descubrieron 34 bolsos con ropa que llevaban la etiqueta del negocio Mirkkema, además de equipos informáticos, una impresora y una notebook, entre otros elementos.

detenidos robo local de ropa.jpg Tres hombres fueron detenidos por la Policía en una casa de Godoy Cruz; allí donde estaba casi todo lo robado del local Mirkkema, de Capital.

El robo ocurrió desde las 21.30 del domingo y los ladrones estuvieron dentro del negocio hasta las 3.30 del lunes. Durante esas 5 horas vaciaron por completo el local: sólo dejaron las perchas.

Una vecina que vio que el negocio estaba abierto, le avisó a la dueña y llamó a la Policía. Cuando Luciana llegó a su comercio no podía creer lo que veía. Se habían llevado hasta las cortinas de los probadores.

La víctima aseguró que no sabía cómo iba a recuperarse del robo debido a que toda su vida estaba en ese negocio. Con ayuda de amigos y familiares organizó una rifa para recaudar fondos y volver a empezar de cero, y se sorprendió al ver que más de 400 marcas se habían sumado para ayudarla.

En las historias de Instagram del negocio, Luciana expresó: "Acabamos de enterarnos de la noticia, lo vi por los medios, pero todavía no me llamaron. De todas formas vamos a pausar la rifa para ver qué recuperamos".

"Muchas gracias a todos los emprendimientos y a las 400 marcas que se sumaron para ayudarnos. No puedo creer cómo la gente empatizó. El lunes me acosté llorando y pensando que habíamos perdido todo y no tenía ganas de volver a arrancar, pero toda la gente que nos habló es algo que me da mucha esperanza. No me quedan palabras para agradecer y a la Justicia porque dieron con las personas y gran parte de la mercadería".