L-Gante va a juicio oral por privación ilegítima de la libertad y amenazas 

L-Gante había recuperado su libertad el pasado 8 de septiembre, tras permanecer detenido casi 100 días, imputado por "privación ilegal de la libertad y amenazas" contra Gastón Torres, quien está patrocinado por los abogados Pablo Becerra y Leonardo Sigal.

El cantante había sido denunciado por Gastón Torres, un vecino de General Rodríguez, quien lo acusó de haberlo amenazado con un arma y también de haberlo retenido en su auto, tras una discusión que se produjo el 27 de mayo en la puerta de un local bailable de esa localidad.

Ahora, el juez cambió la calificación de tenencia simple de drogas a tenencia simple para consumo, a raíz del hallazgo de esa sustancia cuando fue allanado, y en función de ello lo sobreseyó.

De este modo se dispuso que va a juicio por “privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas”.

"Entiendo que las dudas y contradicciones existentes deben resolverse en el marco de un debate oral, siendo este el medio adecuado para dilucidar tales cuestiones, declara a los principios propios con los que cuenta esa etapa -oralidad, publicidad, contradicción e inmediación-, momento en el que se podrá examinar y contraexaminar a los testigos que propongan las partes para validar sus teorías del caso, pudiendo incluso incorporar nuevos elementos probatorios no propuestos en esta etapa", sostuvo el magistrado en su fallo.

El hecho a la salida del boliche

L-Gante, de 23 años fue liberado la noche del 8 de septiembre pasado de los calabozos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes en la que estaba alojado desde el 6 de junio.

La denuncia que derivó en la detención del cantante fue realizada el 27 de mayo por Gastón Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.

El 27 de mayo pasado a la mañana, amigos del cantante salieron de bailar del boliche Río de General Rodríguez y varios integrantes de la denominada "MaFilia" tuvieron un altercado con un grupo, entre los que se encontraba Torres, empleado municipal vecino del barrio, porque uno de ellos casi atropella a una mujer, Rosa Passi, quien fue la otra denunciante en el caso.

Complicado L Gante a juicio oral.jpg La Justicia de Garantías bonaerense envió a juicio oral y público al cantante L-Gante por privación ilegítima de la libertad y amenazas

Según denunció Torres, cuando se retiró del boliche para dirigirse a su casa, comenzó a recibir amenazas por parte de Valenzuela y tras ello, integrantes de La Mafilia fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia.

Luego, siempre de acuerdo a su denuncia, pasó un automóvil BMW blanco conducido por Valenzuela, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma y lo subió por la fuerza.

A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo rodado la joven Rosa Catalina Passi, también vecina del músico y quien había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante.

Luego, algunos integrantes de "La Mafilia" fueron demorados por la Policía y L-Gante regresó hacia donde estaba el móvil, bajó el vidrio y les dijo a los agentes: "Largame a los pibes o a éste te lo mato", en referencia a la víctima que estaba retenida dentro de su BMW.

Supuestamente Torres permaneció 23 minutos cautivo hasta que L-Gante recibió una llamada a su teléfono en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la Policía y soltó a las víctimas.

"En este sentido he de decir que sin dejar de tener en cuenta las contradicciones de Passi acerca de lo ocurrido dentro del vehículo, no han quedado descartadas tampoco del todo las afirmaciones de Torres, y teniendo en cuenta que en este momento no se encuentra en juego la libertad del causante, es que no haré lugar al cambio de calificación impetrado al respecto", dijo el juez en el escrito.

Con la prueba reunida, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela al juez Castro, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos el 6 de junio, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente el músico fue detenido.