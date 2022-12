Investigan si una organizadora de tours de compras secuestró, golpeó y amenazó a su propia empleada

► TE PUEDE INTERESAR: Un barra de Huracán Las Heras detenido por asesinato ahora fue acusado de querer matar a cuidacoches

El negocio fue creciendo y hace algunos meses decidió sumar al emprendimiento a una joven de 22 años, quien se encargó de coordinar los viajes. Terminaría siendo esa persona quien la denunció e inició el expediente el 22 de octubre pasado.

Según la reconstrucción de la Fiscalía de Delitos No Especializados, ese día la víctima llegó desde Chile en un colectivo. La pasó a buscar Melisa Vargas en una camioneta Renault Duster que era conducida por Norberto Nahuel Cerón (24). "Subite, vamos a buscar a tus pasajeros y con eso me vas a pagar lo que me debés", fue lo que le dijo la mujer. Luego comenzaron un recorrido por distintas direcciones donde la víctima era obligada a cobrar dinero a distintas personas. El periplo duró cerca de una hora y media e incluyó golpes a la joven y hasta amenazas hacia ella y su familia.

Melisa Vargas 3.jpg Las publicaciones que hacía en Facebook la organizadora del tour de compras.

En un momento de distracción, la víctima utilizó su teléfono celular para contactarse con un policía amigo a quien le avisó que era víctima de un secuestro. El efectivo dio aviso a su superiores y la secuencia terminó en la plaza Lencinas, ubicada en Guaymallén. Allí quedaron detenidos los dos sospechosos mientras que la víctima fue llevada a prestar declaración.

En su testimonio, la mujer aseguró que Vargas la había privado de su libertad desde hacía tres semanas. En detalle se refirió a que Melisa Vargas la tuvo desde el 7 de octubre encerrada en su domicilio ubicado en un barrio de Guaymallén, que la obligaba a viajar a Chile bajo amenazas de atentar la vida de su hija y que incluso la hacía llevar paquetes de cigarrillos que luego descubrió que contenían cocaína.

Nahuel Cerón.jpg Nahuel Cerón también habría participado del secuestro.

Vargas y Cerón terminaron imputados por una batería de delitos: privación ilegítima de la libertad agravada, secuestro coactivo, lesiones leves y amenazas coactivas. Además de su relato, la fiscal Patricia Atur encontró chats de Whastapp donde Vargas amenazaba a la víctima y el Cuerpo Médico Forense (CMF) detectó moretones en distintos en los brazos de la denunciante.

En los últimos días, el juez Gabriel Bragagnolo le dictó la prisión preventiva a los dos sospechosos que arriesgan penas de entre 5 y 20 años de cárcel. El magistrado consideró que no hay pruebas suficientes para sostener la acusación por la privación de la libertad entre el 7 y el 21 de octubre, pero sí hay evidencias de lo ocurrido el 22 de octubre.

Las defensas solicitaron la libertad de sus clientes y hasta Vargas aseguró en la audiencia que se trató de un "chiste entre amigas", pero por el momento continuará alojada en la penitenciaría.

Fuentes judiciales ampliaron que la Justicia Federal también se encuentra investigando si efectivamente hubo tráfico de cocaína en los tours de compras hacia Chile.