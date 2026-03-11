Un importante incendio se desató en el Casino de Mendoza en San Martín este miércoles por la tarde y hay un amplio operativo de los Bomberos para contener las llamas. El establecimiento está ubicado en calle Miguez y Ruta 50.
Siniestro en el Este
Incendio en el Casino de Mendoza en San Martín: una gran columna de humo generó preocupación
Los bomberos trabajan en el lugar para contener las llamas. El casino está ubicado en C. Miguez y Ruta 50
La información preliminar del Ministerio de Seguridad indicó que el fuego alcanzó solo la sala de juegos. Las personas que estaban adentro fueron evacuadas y cerca de las 17 sólo quedaban dos personas en el techo del establecimiento.
Los videos del incendio
Noticia en desarrollo...