Inicio Policiales incendio
Siniestro en el Este

Incendio en el Casino de Mendoza en San Martín: una gran columna de humo generó preocupación

Los bomberos trabajan en el lugar para contener las llamas. El casino está ubicado en C. Miguez y Ruta 50

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
El incendio se desató en la sala de juegos del Casino de San Martín.

El incendio se desató en la sala de juegos del Casino de San Martín.

Un importante incendio se desató en el Casino de Mendoza en San Martín este miércoles por la tarde y hay un amplio operativo de los Bomberos para contener las llamas. El establecimiento está ubicado en calle Miguez y Ruta 50.

La información preliminar del Ministerio de Seguridad indicó que el fuego alcanzó solo la sala de juegos. Las personas que estaban adentro fueron evacuadas y cerca de las 17 sólo quedaban dos personas en el techo del establecimiento.

casino incendio san martin

Los videos del incendio

Embed - Incendio en el casino de San Martín
Embed - Gran columna de humo por el incendio en el casino de San Martín

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar