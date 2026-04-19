Horror en Europa: congeló el cuerpo de su madre durante años para cobrar la jubilación

Ante la falta de respuestas, la policía de Gales del Sur se presentó en el domicilio para realizar un control de bienestar, pero lo que encontraron pasó todo tipo de límites.

gales, muerte La Policía decidió ir a buscar a la mujer y encontraron lo peor.

En el interior de un freezer, yacía el cuerpo de la anciana. Según las primeras pericias forenses, se estima que la muerte ocurrió en algún momento de 2023, lo que implica que el hombre convivió con los restos de su madre congelados durante casi dos años.

2 de junio: la fecha de sentencia

Tras ser detenido, Phillips no solo admitió haber ocultado el fallecimiento, sino que confesó el motivo detrás de su accionar: seguir cobrando la pensión de la mujer. Además, declaró haber realizado retiros sistemáticos de dinero de la cuenta bancaria de la víctima.

Actualmente, el hombre enfrenta cargos por fraude y por impedir el entierro legal de un cadáver. Aunque la causa exacta de la muerte de la anciana no ha podido ser determinada con total precisión, se sabe que la condena tendrá lugar el próimo 2 de junio, donde se espera una sanción ejemplificadora.