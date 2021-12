Habló el papá del nene torturado: "Le dije a la Justicia que esto iba a pasar"

"Está golpeado por todos lados. La cabeza, un brazo roto, las muñecas marcadas porque lo ataban con precintos. Está todo lastimado y con desnutrición", dijo.

Y en su relato le apuntó a la Justicia: "Le dije a la justicia que esto iba a pasar y no me dieron bola. La madre me lo sacó para hacerle esto. Está toda mi familia destrozada porque no podemos ver a mi hijo así".

"El nene tiene que estar con la madre me dijeron, pero nunca me dieron bola. Tenían que esperar a que pase esto", añadió.

Federico, el papá del nene abusado, contó no veía a su hijo hace cuatro meses porque la madre lo había denunciado ya que "inventó en su contra y a las que la Justicia de Morón les había dado curso".

"Yo hace cuatro meses que no tenía contacto con mi hijo. ¿Sabés lo que fue para mí ver ese video anoche?", explicó luego de ver las imágenes grabadas por el vecino que rescató al menor (tenía marcas de precintos en las muñecas).

Con respecto al por qué no veía a su hijo hace cuatro meses, Federico explicó que las denuncias que la madre le “inventó en su contra y a las que la Justicia de Morón les había dado curso” fueron el motivo por el cual no podía ver a su hijo.

Debido a las condiciones en las que fueron encontrados ambos menores, la causa cambió de jurisdicción y tramita en el Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez. Cuando el niño tenga el alta médica, se le otorgará la inmediata custodia a su papá.

Los dos adultos -la madre y el padrastro- están detenidos y acusados de delito de privación ilegal de la libertad y reducción a la servidumbre, además de un posible caso de abuso sexual simple contra el menor. El fiscal que investiga el caso es Emiliano Buscalia, de la UFI N°5 de Moreno.

Fuente Primer Plano Online.