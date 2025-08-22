Inicio Policiales detenido
Investigación

Fue detenido e imputado como autor de la muerte de su padre tras el descubrimiento de un médico

La víctima de 85 años tenía una fractura de cráneo y las sospechas cayeron sobre su hijo, quien quedó detenido e imputado por homicidio agravado por el vínculo

Por UNO
Un hombre de 56 años fue detenido acusado del homicidio de su padre en Guaymallén. Foto: Ministerio de Seguridad

Un hombre de 56 años fue detenido acusado del homicidio de su padre en Guaymallén. Foto: Ministerio de Seguridad

Un hombre de 56 años quedó detenido e imputado por homicidio agravado por el vínculo tras haber matado a su propio padre en su casa de Guaymallén. La primera versión era una muerte sin asistencia, pero el médico de la familia detectó un detalle clave que cambió toda la causa. Los pesquisas encontraron pruebas que complicaron al acusado de parricidio.

Se trata de la muerte de Hugo Antonio Olguín, de 85 años, que fue denunciada por su hijo Gustavo Fernando Olguín, de 56 años, el lunes pasado. En ese momento, avisó a la Policía que había ido a visitar a su padre, quien vivía solo en calle Pedro del Castillo al 3.900, de Guaymallén, y lo había encontrado tirado en el piso sin reacción.

La fiscal Andrea Lazo afirmó al respecto de manera escueta: "Entre las 20 del 18 de agosto de 2025 y las 11 –aproximadamente-, del 19 de agosto de 2025, Gustavo Fernando Olguín ingresó al domicilio de su papá, Hugo Olguín, sito en calle Pedro del Castillo 3974, Villanueva, Guaymallén, Mendoza, y lo atacó a golpes, provocándole la muerte”.

detenido parricidio Guaymallén
Hugo Antonio Olgu&iacute;n, de 85 a&ntilde;os, viv&iacute;a solo en su casa de calle Pedro del Castillo al 3.900, de Guaymall&eacute;n.&nbsp;

Hugo Antonio Olguín, de 85 años, vivía solo en su casa de calle Pedro del Castillo al 3.900, de Guaymallén.

Policías y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar donde los médicos constataron la muerte de Olguín. Hasta esa instancia nada hacía sospechar otra cosa que una muerte sin asistencia médica.

Lo único que advirtieron fue que la víctima tenía un corte en el cuero cabelludo y creyeron que se debía a una lesión causa por la caída en el momento en que se habría descompensado.

El hijo de la víctima fue detenido tras el detalle que advirtió un médico

Tras la muerte de Olguín, su hijo se comunicó con su médico de cabecera para que le hiciera el certificado de defunción y de esa manera avanzar con todos los trámites de sepelio.

Fue este profesional quien advirtió que esa lesión que la víctima tenía en la cabeza no era solamente un corte sino que había algo más.

A raíz de la sospecha del médico, los pesquisas avanzaron en la investigación y descubrieron que se trataba de una fractura de cráneo que no era compatible con la posible caída que habría sufrido. Además, tenía otras lesiones que no eran compatibles con una muerte natural.

Policía móviles Seguridad
El hijo de la v&iacute;ctima fue detenido y luego imputado por homicidio agravado por el v&iacute;nculo. Imagen ilustrativa.

El hijo de la víctima fue detenido y luego imputado por homicidio agravado por el vínculo. Imagen ilustrativa.

Sin demoras, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo ordenó una inspección en la casa de la víctima, donde en la churrasquera hallaron dos trozos de madera con manchas de sangre.

Ante las preguntas que le hicieron al hijo de Olguín, el hombre dio vueltas en su testimonio sin mucha coherencia, y detectaron que tenía su mano derecha hinchada. Todas las sospechas apuntaban hacia él y quedó detenido a disposición de la fiscal Lazo, quien esta tarde lo imputó.

Detenido y secuestro en torno al acusado de parricidio

Los pesquisas le secuestraron a Gustavo Fernando Olguín un celular, el cual será peritado. Además, hicieron un allanamiento en su casa de calle Victoria al 800, de Guaymallén, a muy pocos metros de la casa de su padre.

Allí encontraron una billetera con documentación y tarjetas de débito de diferentes bancos a nombre de su padre, además de zapatillas y un pantalón que tendrían manchas de sangre.

detenido parricidio Guaymallén 2
El hombre acusado de parricidio vive a muy pocos metros de la casa de su progenitor, en Villanueva, Guaymall&eacute;n.

El hombre acusado de parricidio vive a muy pocos metros de la casa de su progenitor, en Villanueva, Guaymallén.

Todo lo secuestrado fue minuciosamente analizado por los investigadores y el hombre detenido quedó imputado.

Temas relacionados:

Te puede interesar