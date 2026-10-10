Hace 10 años que Cristian Damián Minati (39) está preso. Su salida de la cárcel no está en el horizonte: fue condenado a prisión perpetua por uno de los femicidios más recordados de Mendoza. Eso no fue un obstáculo para volver a formar una relación amorosa pero que ahora, por un castigo, se vio truncada.
Formó pareja con un conocido femicida y quiso ingresar a la cárcel con un celular metido en un queso
Damián Minati (39), quien está preso hace una década por el recordado femicidio de Janet Zapata, protagonizó una insólita situación en la cárcel
Para mediados de 2016, Damián Minati asesinó a su pareja, Janet Zapata (29). Se trató de uno de los 3 femicidios ocurridos en aquel fatídico septiembre de 2016 en Mendoza. Mientras la víctima estaba en calidad de desaparecida, el asesino se disfrazaba de cordero y lideraba las movilizaciones exigiendo justicia.
Terminó detenido de una forma insólita: en el despacho del fiscal que investigaba el caso. Había acudido junto a los familiares de Janet Zapata para informarse sobre novedades en la investigación. Justamente la noticia era esa: el asesino era Damián Minati.
Dos años después, el femicida fue condenado a prisión perpetua. Su amigo y cómplice, Juan Orlando Manzano (49), fue sentenciado a 10 años de cárcel como partícipe secundario. Otro hombre juzgado terminó absuelto. Desde entonces, Damián Minati ha permanecido bajo los radares del ámbito carcelario, hasta los últimos meses.
El femicida que volvió a tener pareja
Más allá de algún pedido de prisión domiciliaria por temas de salud que hasta ahora no prosperó, Damián Minati ha tenido una vida tranquila dentro de la cárcel. Ha estudiado, ha realizado cursos y su conducta es ejemplar, según informaron desde el Servicio Penitenciario.
Sin embargo, el 6 de mayo esta estabilidad se quebró. Una mujer fue a visitarlo a la cárcel de Almafuerte. Era su nueva pareja. Pero nunca pudo estar cara a cara con Damián Minati ya que un control rutinario previo detectó lo prohibido. Al ser requisada, se detectó que la mujer traía entre sus prendas un trozo de queso blanco. En su interior había un celular marca Samsung. "Lo traje para tener comunicación con él y sé que está mal lo que hice", dijo al ser consultada por las autoridades.
Desde entonces, el Servicio Penitenciario estableció una sanción para la mujer: no podrá volver a ingresar a visitar al preso. Ante este panorama, el femicida realizó un reclamo judicial para que una jueza revierta la situación ya que es la única visita que recibe en su larga estadía carcelaria.
En los últimos días se realizó un audiencia donde un fiscal contestó que la Justicia no debe intervenir ya que no se trata de un sanción al preso en cuestión, sino de un acto administrativo de castigo hacia la mujer. En definitiva, la jueza Patricia Alonso resolverá el planteo en las próximas semanas, según comentaron fuentes judiciales.
El femicidio de Janet Zapata
El 21 de septiembre de 2016, Janet Zapata desapareció. Según su pareja, con quien tienen una hija en común, estuvieron en el centro comercial La Barraca, en Guaymallén, y se fue hacia el centro. Nunca regresó ni contestó su celular.
El cuerpo, que presentaba lesiones de golpe en el cráneo y dos heridas de arma de fuego, fue hallado 5 días después en un descampado en El Algarrobal ubicado cerca de un lavadero de papas propiedad de Manzano.
El 27 de septiembre de 2016 fueron acusados su pareja Damián Minati, junto a Juan Orlando Manzano (42) y otro sujeto. Durante ese lapso, el femicida encabezó las marchas que la familia de la víctima fatal realizó para dar con su paradero, pero finalmente terminó detenido como el principal sospechoso.
Dos años después, Damián Minati durante el juicio confesó haber cometido el femicidio, fue condenado a prisión perpetua. "Le manoteé el celular y me bajé. Logró ver que tenía un mensaje de otro hombre. Ella salió del auto y se apareció por atrás. Forcejeamos. Me puteaba. Agarró un palo, me pegó y me caí. Cuando quise acordar tenía el arma en la mano y ella estaba en el suelo. No se en qué momento le disparé".
En pocas palabras
- Condenado por femicidio: Cristian Damián Minati, preso perpetuo por el asesinato de Janet Zapata, intentó comunicarse con su pareja a través de un celular oculto en un queso.
- Incidente en la cárcel: la mujer fue descubierta y sancionada con prohibición de ingreso a la unidad penitenciaria de Almafuerte.
- Reclamo judicial: el femicida solicitó reversión de la sanción a su pareja, argumentando que es su única visita, mientras una jueza evalúa la apelación.