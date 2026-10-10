Formó pareja con un conocido femicida y quiso ingresar a la cárcel con un celular metido en un queso

Janet Zapata, la víctima del recordado femicidio en 2016.

Dos años después, el femicida fue condenado a prisión perpetua. Su amigo y cómplice, Juan Orlando Manzano (49), fue sentenciado a 10 años de cárcel como partícipe secundario. Otro hombre juzgado terminó absuelto. Desde entonces, Damián Minati ha permanecido bajo los radares del ámbito carcelario, hasta los últimos meses.

El femicida que volvió a tener pareja

Más allá de algún pedido de prisión domiciliaria por temas de salud que hasta ahora no prosperó, Damián Minati ha tenido una vida tranquila dentro de la cárcel. Ha estudiado, ha realizado cursos y su conducta es ejemplar, según informaron desde el Servicio Penitenciario.

Sin embargo, el 6 de mayo esta estabilidad se quebró. Una mujer fue a visitarlo a la cárcel de Almafuerte. Era su nueva pareja. Pero nunca pudo estar cara a cara con Damián Minati ya que un control rutinario previo detectó lo prohibido. Al ser requisada, se detectó que la mujer traía entre sus prendas un trozo de queso blanco. En su interior había un celular marca Samsung. "Lo traje para tener comunicación con él y sé que está mal lo que hice", dijo al ser consultada por las autoridades.

Desde entonces, el Servicio Penitenciario estableció una sanción para la mujer: no podrá volver a ingresar a visitar al preso. Ante este panorama, el femicida realizó un reclamo judicial para que una jueza revierta la situación ya que es la única visita que recibe en su larga estadía carcelaria.

Damián Minati -izquierda- cuando fue juzgado por el femicidio.

En los últimos días se realizó un audiencia donde un fiscal contestó que la Justicia no debe intervenir ya que no se trata de un sanción al preso en cuestión, sino de un acto administrativo de castigo hacia la mujer. En definitiva, la jueza Patricia Alonso resolverá el planteo en las próximas semanas, según comentaron fuentes judiciales.

El femicidio de Janet Zapata

El 21 de septiembre de 2016, Janet Zapata desapareció. Según su pareja, con quien tienen una hija en común, estuvieron en el centro comercial La Barraca, en Guaymallén, y se fue hacia el centro. Nunca regresó ni contestó su celular.

El cuerpo, que presentaba lesiones de golpe en el cráneo y dos heridas de arma de fuego, fue hallado 5 días después en un descampado en El Algarrobal ubicado cerca de un lavadero de papas propiedad de Manzano.

El 27 de septiembre de 2016 fueron acusados su pareja Damián Minati, junto a Juan Orlando Manzano (42) y otro sujeto. Durante ese lapso, el femicida encabezó las marchas que la familia de la víctima fatal realizó para dar con su paradero, pero finalmente terminó detenido como el principal sospechoso.

Dos años después, Damián Minati durante el juicio confesó haber cometido el femicidio, fue condenado a prisión perpetua. "Le manoteé el celular y me bajé. Logró ver que tenía un mensaje de otro hombre. Ella salió del auto y se apareció por atrás. Forcejeamos. Me puteaba. Agarró un palo, me pegó y me caí. Cuando quise acordar tenía el arma en la mano y ella estaba en el suelo. No se en qué momento le disparé".