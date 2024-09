Enfrentamiento entre bandas en el Oeste de Godoy Cruz dejó un muerto y seis casas incendiadas

asesinato homicidio incendio godoy cruz 2.jpg Familiares de Roberto Tapia y vecinos del barrio Solidaridad, de Godoy Cruz, prendieron fuego seis casas de personas que estarían vinculadas al asesinato. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El asesinato revolucionó al barrio y recrudeció los enfrentamientos entre vecinos que tienen problemas hace tiempo. Desde el sábado y hasta el miércoles hubo conflictos hasta que familiares y allegados de Tapia prendieron fuego las casas de quienes estarían vinculados al asesinato de Roberto Tapia, donde también dejaron pintadas que decían "asesinos, antifamilias, ratas", entre otros. Así fue reportado por fuentes de la Policía.

"Sacaron a toda la gente afuera. Son los asesinos de Tapia", se atrevió a contar una vecina al periodista Matías Pascualetti de Radio Nihuil. "Venían con bronca y terminó con una muerte que nada que ver", lamentaron.

La mujer detalló que esas casas que quemaron funcionaban como quioscos de venta de drogas: "Godoy Cruz está perjudicada con todas las drogas del mundo. Lo vivo permanentemente, lo sufrimos en carne propia. Tenemos todas las líneas acá, en la parte de atrás, enfrente. Todas las casas que tiraron eran líneas de venta de cocaína, y no se puede decir nada".

Los incendios tras el asesinato de Roberto Tapia

La vecina del barrio Solidaridad, de Godoy Cruz, aseguró que "había como 7 u 8 familias, son todas casas que les habían dado pero nunca pagaron nada, nunca cuidaron nada. Tendrían que haberle dado las casas a gente que le hacía falta de verdad, no a gente que nos lastimara".

El escenario en la zona es impactante, ya que desvalijaron las viviendas por completo. Las personas que provocaron los incendios durante la tarde del miércoles y madrugada de este jueves sacaron hasta las heladeras de las propiedades y las incendiaron.

asesinato homicidio incendio godoy cruz 4.jpg Sacaron todas las pertenencias de las casas e incendiaron hasta las heladeras de los sospechosos del asesinato de Roberto Tapia. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

"Todo lo prendieron fuego y faltan cosas porque hubo gente que vino de otros lados y se llevaron hasta la mercadería que había", aportó la vecina. Dijo que por estos incendios "están todos desaparecidos y esperemos que no vuelvan más".

"Es una mierda vivir así porque no pueden salir tus hijos a la calle porque tienen miedo. Yo tengo hijas que no pueden salir a las 6 o 7 de la tarde, te da miedo porque no solo tenían gente que asesinaba, sino había gente que violaba", enfatizó la mujer.

El asesinato que revolucionó a un barrio de Godoy Cruz

El crimen ocurrió cerca del mediodía del sábado pasado, cuando Roberto Tapia, de 30 años, había salido de su casa a comprar alrededor de las 11, según relató su esposa a la Policía.

Faltaban unos minutos para las 12 del mediodía cuando varios llamados ingresaron al 911 para alertar sobre una riña y tiros en la zona. Cuando llegó la Policía indicaron que el conflicto ya se había dispersado.

Casi en simultáneo Tapia fue llevado herido al Hospital Lencinas, donde fue asistido por los médicos pero a las 12.30 informaron que había muerto como consecuencia de un disparo en su espalda.

asesinato homicidio incendio godoy cruz 3.jpg Además de incendiar las casas, dejaron pintadas que decían "asesinos, ratas, antifamilias" entre otras cosas por el asesinato de Tapia. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Su cuñado había sido quien con el auto de un vecino lo trasladó hasta el nosocomio. Le relató a la Policía lo ocurrido y señaló que los posibles autores del asesinato serían de una familia que vive en el mismo barrio.

Una de esas personas llamó a la Policía alrededor de las 5 del domingo, ya que personas dispararon 4 veces contra el portón de su casa, pero no hirieron a nadie.

Durante la tarde del miércoles vecinos y familiares de Tapia se manifestaron en la calle y prendieron fuego las viviendas de los supuestos sospechosos.