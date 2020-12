"Ahora no me la devuelve a nadie a mi señora, y a mi hijo tampoco, no le devuelve nadie la madre", expresó el viudo, visiblemente emocionado.

En cuanto a los hechos de inseguridad en la zona, el hombre señaló que "ya le habían robado como dos o tres veces, pero la Policía no hace nada".

"Tenés que caminar por la calle porque te salen de los costados y te asaltan, te pegan, te roban, te lastiman, y si no tenés te lastiman porque no tenés, y si tenés te lastiman porque tenés", explicó Claudio.

Por último, aseguró que "acá no hay justicia, porque esto queda cajoneado", y agregó creer que "esto va a quedar así y ya está. Una vida menos, una vida inocente, trabajadora".

En tanto, un grupo de vecinos se juntó en la puerta de la casa de la víctima con carteles escritos a manos con el nombre de la enfermera y en reclamo de "justicia".

Griselda Beatriz Lassala fue asesinada de un balazo en el pecho cuando se dirigía a una parada de colectivo para ir a trabajar y quedó en medio de un enfrentamiento entre dos bandas que se tirotearon, en el partido bonaerense de Florencio Varela, donde un custodio que también pasaba por la zona recibió un disparo en la mano derecha.

Luego del tiroteo y a unos 150 metros del lugar, la Policía detuvo a uno de los presuntos partícipes del enfrentamiento con una herida de arma de fuego en la zona lumbar, por lo que fue llevado al hospital y quedó internado en observación aunque fuera de peligro.

Ese hombre primero dijo llamarse Ezequiel Aguirre, pero luego la Policía chequeó sus huellas y en realidad fue identificado como Antonio Ferreyra (37), añadieron las fuentes.

Los investigadores sospechan que el detenido, en principio imputado por "portación ilegal de arma de guerra", pudo haber sido el autor material del crimen.