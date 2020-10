“Señores amigos de lo ajeno, les informamos que en la escuela ya no hay más nada que sacar. No la destruyan”, dice un cartel que colocaron en las paredes de la escuela Guaymaré, de Guaymallén, donde el domingo sufrieron el octavo robo desde que comenzó la cuarentena en marzo pasado. La directora pidió ayuda, porque ya no sabe cómo seguir.