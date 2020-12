Emboscó al acosador de su hija de 12 años y lo lincharon

El acosador tiene 23 años y cuando Lorena detectó que le escribía, vía Facebook, a su hija se hizo pasar por ella y le tendió una trampa de la que el acosador saldría muy perjudicado ya que fue prácticamente linchado por los familiares de la niña.

"Ella le puso cosas como chau, viejo feo, así re inocente. Cuando volví y vi que le seguía mandando mensajes, no lo dudé. Nos pusimos con mi pareja a hacernos pasar por ella. Desde un principio sabíamos por donde venía la mano y lo que le íbamos a hacer", relató Mansilla.

Y agregó: "Primero le pidió fotos y él nos mandó una suya, así ya teníamos la cara, ahí me dije que donde lo viera, lo c... a palos”. El acosador tiene 23 años y su perfil en la red social era “Corre Guachin”. Y continuó diciendo: "Haciéndome pasar por mi hija, le dije que estaba sola. Que mi mamá iba a volver de trabajar a las doce de la noche, que me había dejado 200 pesos y le dije que nos juntemos en la heladería. Nos dijo que iba a estar con una campera y un pantalón de Racing”.

“El tipo apareció, se dio cuenta que estábamos nosotros y se escapó, mi pareja lo empezó a seguir y lo agarró a las tres cuadras, después llegué yo y le empezamos a pegar", concluyó relatando la madre vengadora.