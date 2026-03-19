El sicario de 13 años que fue detenido con granadas, quedó libre y fusiló a una familia

Embed | INDIGNANTE: Un menor de 13 años, que había sido liberado el 28 de febrero tras ser detenido por porte de armas, granadas y drogas, volvió a delinquir apenas dos semanas después, el 14 de marzo en Manabí, disparando con fusil y asesinando a un ciudadano, además de herir a… pic.twitter.com/bVTy3JfgFw — La Derecha Diario Ecuador (@DerechaDiarioEC) March 17, 2026

El sicario de 13 años

Este no fue el primer encuentro del sicario con la Justicia de Ecuador. A finales de febrero, durante un control rutinario, la Policía interceptó un taxi en el que viajaba junto a dos adultos sospechosos. En el vehículo se descubrieron dos granadas de fragmentación, un arma de fuego, munición y sustancias ilícitas. El operativo derivó en allanamientos adicionales que permitieron incautar más droga y vehículos robados.

El sistema judicial aplicó las disposiciones vigentes para adolescentes infractores. El menor recibió medidas socioeducativas en lugar de privación de libertad efectiva, incluyendo seguimiento por parte de unidades especializadas. Esta decisión, basada en la normativa que prioriza la rehabilitación sobre el castigo para personas menores de edad, permitió que regresara rápidamente a su entorno.

El regreso a la delincuencia fue brutal y rápido. Menos de un mes después de su liberación, el sicario de 13 años apareció en imágenes de cámaras de seguridad disparando el fusil contra la familia en la vivienda atacada. Las autoridades lo identificaron como el mismo individuo detenido previamente.

Tras el atentado, el sicario fue nuevamente aprehendido y permanece bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones en Ecuador. Las diligencias buscan determinar su grado exacto de responsabilidad penal y confirmar sus conexiones con la organización delictiva a la que estaría ligado. La Policía ha enfatizado la necesidad de esclarecer cómo un adolescente con antecedentes tan graves pudo reincidir tan fácilmente, cuestionando la efectividad de las medidas aplicadas en su primer arresto.