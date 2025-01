El linchado en Guaymallén era perseguido por varios vecinos cuando quiso asaltar a la mujer de 96 años

Cómo fue la muerte del linchado en Guaymallén

La hija de la mujer de 96 años fue entrevistada por el colega Matías Pascualetti a metros de donde ocurrió el linchamiento en la noche del viernes: "Necesitamos seguridad para estar más tranquilos. Somos todos familia los que vivimos acá y necesitamos seguridad, porque no sabemos qué clase de gente es", explicó.

"Nosotros somos humildes; siempre trabajamos. Somos migrantes oriundos de Bolivia, ya hace más de 40 años que vivimos acá y nos consideramos como argentinos. Pagamos todos los impuestos que hay que pagar", insistió la mujer, quien reclama la seguridad policial que le prometieron luego de haber ocurrido en linchamiento dentro de su propiedad.

"Mi mamá estaba ahí viviendo con mi sobrino, no sabemos qué hacer y necesitamos seguridad para nuestra familia", agregó.

lichado barrio lihué guaymallén 2.jpg El delincuente se metió en una casa de calles Virgen de las Nieves y Sarmiento, de Guaymallén, donde fue linchado. Foto: Google Maps

Indicó que la noche del viernes vieron que varios vecinos llegaron detrás del delincuente: "Los vecinos lo venían persiguiendo y había tanta gente que cuando nosotros salimos se habían metido hombres y mujeres desde el techo. No sabemos de donde venían".

Aseguró que ellos no tuvieron nada que ver con el linchamiento de Baéz, sino que fueron todas las personas que se metieron en su propiedad. "Yo estaba afuera y una chica me dijo que era su primo el que estaba ahí adentro. Me dijo que estaba re drogado, que estaba en su casa, se drogó, le destrozó su cuarto y salió a la calle", relató la mujer.