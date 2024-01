El día que la abuela de Jesús Lucero fue a buscarlo al local donde lo habrían matado

crimen edgardo lucero vladimir cayo.jpg Vladimir Cayo, de 28 años, está imputado por homicidio simple por el crimen de Jesús Lucero.

►TE PUEDE INTERESAR: Hallaron manchas de sangre en el local de la galería Tonsa donde habrían matado a Jesús Lucero



"Pasamos 23 días buscando a mi sobrino por cielos y tierras, y vos sin remordimiento sabías lo que habías hecho. Destruiste una familia entera, dejaste a una madre sin su hijo, a una abuela sin su nieto, a sus herman@s destrozados y a un montón de personas sin Jesús. Nos quitaste parte de nosotros, te aprovechaste de una persona indefensa que no tenía las fuerzas para defenderse, de una persona con una discapacidad que no le hacía mal a nadie".

Jesus Lucero1.jpg Edgardo Jesús Lucero tenía 29 años. Fue visto por última vez el 7 de diciembre cuando entró a la Galería Tonsa y nunca más lo vieron con vida.

Pedido de Justicia por el crimen de Jesús Lucero

La tía del muchacho de 29 años asesinado a puñaladas y enterrado en un descampado en Corralitos, Guaymallén, sostuvo: "Ahora todos nosotros queremos Justicia, queremos que el mundo entero conozca tu cara, que sepan que sos un asesino" junto con fotos y datos de Vladimir Cayo, dueño del local de celulares de la Galería Tonsa, donde habría asesinado a Lucero.

"Queremos que la muerte de mi sobrino obtenga Justicia, que te pudras en la cárcel por el resto de tu cochina vida. Que el local donde derramaste la sangre de mi sobrino no abra más. Queremos que Jesús descanse en paz. Queremos que caigan todos los involucrados, que le den perpetua, no queremos un premio consuelo de 8 a 25 años. A mi sobrino no me lo devuelven más, pero sí podemos evitar que sánganos como vos lastimen a más familias. Hoy fue Jesús, si salís libre mañana puede ser alguien más", agregó en su publicación en redes sociales.

crimen jesus lucero vladimir cayo 2.jpg Vladimir Cayo era dueño de un local de celulares en la Galería Tonsa, donde los investigadores creen que asesinó a Jesús Lucero.

►TE PUEDE INTERESAR: Crimen de Jesús Lucero: liberaron al chofer acusado y analizan la participación de otra persona



Además, los familiares de la víctima lanzaron un pedido y junta de firmas en busca de Justicia. Junto a una foto de Jesús Lucero indicaron: "Desaparecido el día 06/12/23 buscado intensamente por sus familiares y policías. Fue encontrado sin vida el día 29/12/23. Su asesino está preso, pero los involucrados están libres. Le quitaron la vida en la Galería Tonsa y sacaron su cuerpo en bolsas de residuos frente a un montón de personas y nadie dijo nada. Nadie sospechó ni escucho nada. Buscamos Justicia, queremos que el asesino y los cómplices estén en la cárcel de por vida. Queremos que les den cadena perpetua. Queremos que por respeto a su memoria esa galería cierre donde derramaron su sangre y todos fueron ciegos, sordos y mudos".

cambio dólar galería tonsa Mendoza.jpeg Las cámaras de seguridad de la Galería Tonsa sirvieron para saber que Jesús Lucero entró al centro comercial, pero nunca salió. Nicolás Rios/Diario UNO.

Hallazgo clave en la causa de Jesús Lucero

La familia del muchacho de 29 años denunció que no sabían nada de él desde el 6 de diciembre. El último detalle que conocían era que había ido a la terminal para viajar hasta Palmira para ir a visitar a su novia. Luego se enteraron que la relación había terminado ya que la mujer había comenzado a salir con su jefe, el dueño del local 66 de celulares de la Galería Tonsa, Vladimir Cayo.

En la tarde del martes los investigadores junto con Policía Científica hicieron un allanamiento en el local del sospechoso de 28 años en la Galería Tonsa. Tras una exhaustiva requisa encontraron manchas de sangre en la parte posterior del negocio. Los pesquisas no tienen dudas que se trata de sangre de Lucero, pero esperan que sea confirmado por un cotejo de ADN, y de esa manera dejar firme la prueba que la víctima fue asesinada allí.

Galería Tonsa allanamiento.jpg Policía Científica encontró manchas de sangre dentro del local de Vladimir Cayo, y creen que pertenece a Jesús Lucero.

Llegaron hasta allí luego de ver las cámaras de seguridad del centro comercial que tomaron cuando Lucero entró el 7 de diciembre, pero nunca salió. Ese mismo día otra grabación llamó la atención de los investigadores. Vladimir Cayo salió de la galería con una bolsa de consorcio negra y le pidió ayuda a otra persona para llevarlo hasta el cordón de la vereda.

Luego subió la bolsa a un auto que había pedido desde su celular a través de una plataforma de vehículos. Cayo también se subió y viajaron hasta un descampado en Los Corralitos, Guaymallén.

Edgardo Lucero.jpg Jesús Lucero, la víctima del crimen.

►TE PUEDE INTERESAR: Hallaron en Corralitos el cuerpo del joven que fue visto con vida por última vez en la galería Tonsa



Luego que los pesquisas reconstruyeron todo este recorrido fueron hasta el lugar y detectaron que había tierra removida. Al rastrillar la zona hallaron el cuerpo de Jesús Lucero enterrado el 29 de diciembre.

Inmediatamente Vladimir Cayo quedó detenido y fue imputado por homicidio simple, lo que prevé una pena de 8 a 25 años. Los adelantos de la autopsia para determinar la causa de muerte, indicaron que la víctima fue apuñalada.

El chofer del servicio de transporte, un joven de 25 años, también fue detenido e imputado por encubrimiento. Declaró ante el fiscal y aseguró que en ningún momento supo lo que llevaba el pasajero en las bolsas negras. Además planteó una coartada y luego fue liberado.

Ahora los pesquisas analizan la situación de una tercera persona que podría haber estado involucrada.