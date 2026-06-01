El desgarrador relato de la joven secuestrada por Barrelier en 2025: "Salí corriendo casi desnuda"

crimen-agostina-vega-barrelier1 Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega. Foto: archivo

“Logré escapar porque los pies no habían quedado bien sujetos”, parte del tremendo testimonio

De acuerdo con su relato, la situación se volvió amenazante cuando Barrelier comenzó a desplazarse por la vivienda con un cigarrillo y luego exhibió un arma. “Me hace sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto”, contó.

La joven señaló que uno de los momentos más angustiantes se produjo cuando fue obligada a sentarse en una cama y a quitarse la ropa. “Estaba desesperada y llorando”, recordó.

crimen-agostna-vega5 Agostina Vega, asesinada. A su lado Claudio Gabriel Barrelier, detenido por el femicidio. Foto: gentileza

Según su denuncia, fue entonces cuando el acusado le ató las manos y los pies y le cubrió la boca con cinta adhesiva. La mujer explicó que pudo escapar porque las ataduras en sus piernas no habían quedado firmes.

“Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda”, relató.

En el tramo final de la entrevista, expresó su malestar por la falta de respuestas que percibe en la causa y por la liberación del acusado. “Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también, pero yo creo que si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena”, concluyó.