La joven secuestrada que en mayo de 2025 denunció a Claudio Barrelier por privación ilegítima de la libertad rompió el silencio y relató por primera vez los momentos de terror que, según su testimonio, vivió dentro de la vivienda del acusado. Su declaración se conoció en el contexto de la investigación por el crimen de Agostina Vega.
El desgarrador relato de la joven secuestrada por Barrelier en 2025: "Salí corriendo casi desnuda"
La mujer que fue secuestrada habló por primera vez desde que comenzó la investigación por el crimen de Agostina Vega. Cuestionó la libertad del acusado
La causa se inició cuando vecinos auxiliaron a la mujer, que salió de la casa de Barrelier pidiendo ayuda y en estado de semidesnudez. Tras el hecho, el acusado fue detenido, aunque recuperó la libertad 20 días después. Según se informó, el expediente continúa abierto.
En una entrevista con Cadena 3, la denunciante (cuya identidad se preserva) recordó que tenía 20 años cuando ocurrió el episodio y que ingresó al domicilio junto al acusado. “Yo no tenía miedo, pero presentía algo”, afirmó.
“Logré escapar porque los pies no habían quedado bien sujetos”, parte del tremendo testimonio
De acuerdo con su relato, la situación se volvió amenazante cuando Barrelier comenzó a desplazarse por la vivienda con un cigarrillo y luego exhibió un arma. “Me hace sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto”, contó.
La joven señaló que uno de los momentos más angustiantes se produjo cuando fue obligada a sentarse en una cama y a quitarse la ropa. “Estaba desesperada y llorando”, recordó.
Según su denuncia, fue entonces cuando el acusado le ató las manos y los pies y le cubrió la boca con cinta adhesiva. La mujer explicó que pudo escapar porque las ataduras en sus piernas no habían quedado firmes.
“Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda”, relató.
En el tramo final de la entrevista, expresó su malestar por la falta de respuestas que percibe en la causa y por la liberación del acusado. “Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también, pero yo creo que si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena”, concluyó.