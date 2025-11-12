El caso de la profesora que abusó de un ex alumno y mantuvo relaciones prohibidas

Los abusos habrían comenzado cuando cursaba el segundo año de secundaria y presumen que la relación se intensificó después de que el alumno se graduara, informó la revista People.

abuso-profesora-alumno-estados-unidos Jessica Bergmann, la profesora que fue investigada por abuso contra un ex alumno en una escuela de Estados Unidos.

Abuso en Estados Unidos: una relación mal vista

“Comenzaron a comunicarse a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas”, indicaron desde la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de DuPage y destacaron que “en algún momento, la relación entre la profesora y el alumno se volvió sexual”.

“Se alega además que la relación progresó aún más y que la víctima iba con frecuencia a la casa de Jessica Bergmann, ocasionalmente para pasar la noche, y que los dos entablarían relaciones sexuales”, detallaron en el comunicado emitido en Illinois, Estados Unidos.

Según informó The Daily Herald, en los documentos judiciales consta que fueron los vecinos quienes alertaron sobre el presunto abuso, ya que notaron que el menor visitaba con frecuencia la casa de Jessica Bergmann. Preocupados, decidieron hacer la denuncia.

Escuela-Intermedia-de-Washington La profesora había conocido al alumno en la Escuela Intermedia de Washington.

Finalmente, Bergmann fue “detenida sin incidentes” el pasado viernes y liberada horas después, con la condición de no tener contacto con nadie menor de 18 años y volver a la corte el 1 de diciembre. La investigación continúa.