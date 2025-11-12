En un hecho que conmocionó a un pueblo de Illinois, Estados Unidos, una profesora fue acusada de abuso sexual contra un ex alumno. La denuncia la hicieron sus propios vecinos, después de advertir que un menor de edad la visitaba con frecuencia y, en ocasiones, pasaba la noche con ella.
El caso de la profesora que abusó de un ex alumno y mantuvo relaciones prohibidas
La profesora fue detenida el pasado viernes por abuso y liberada horas después, con la condición de no tener contacto con nadie menor de 18 años
El llamativo episodio que consternó a toda una ciudad, tiene como protagonista a Jessica Bergmann, una profesora de 34 años, que afronta cargos por agresión sexual criminal y abuso sexual criminal agravado, según anunció la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de DuPage en un comunicado publicado el sábado pasado.
De acuerdo con la información a la que accedieron los investigadores de la ciudad de Estados Unidos, Jessica Bergmann conoció al menor cuando era estudiante en la Escuela Intermedia de Washington, donde ella se desempeñaba como docente.
Los abusos habrían comenzado cuando cursaba el segundo año de secundaria y presumen que la relación se intensificó después de que el alumno se graduara, informó la revista People.
Abuso en Estados Unidos: una relación mal vista
“Comenzaron a comunicarse a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas”, indicaron desde la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de DuPage y destacaron que “en algún momento, la relación entre la profesora y el alumno se volvió sexual”.
“Se alega además que la relación progresó aún más y que la víctima iba con frecuencia a la casa de Jessica Bergmann, ocasionalmente para pasar la noche, y que los dos entablarían relaciones sexuales”, detallaron en el comunicado emitido en Illinois, Estados Unidos.
Según informó The Daily Herald, en los documentos judiciales consta que fueron los vecinos quienes alertaron sobre el presunto abuso, ya que notaron que el menor visitaba con frecuencia la casa de Jessica Bergmann. Preocupados, decidieron hacer la denuncia.
Finalmente, Bergmann fue “detenida sin incidentes” el pasado viernes y liberada horas después, con la condición de no tener contacto con nadie menor de 18 años y volver a la corte el 1 de diciembre. La investigación continúa.