Donaron los órganos del hombre que murió tras una golpiza por robar duraznos en Maipú

El hombre estuvo internado en terapia intensiva hasta que determinaron que tenía muerte cerebral tras una golpiza.

La Policía y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar, constataron que tenía una fractura de mandíbula y golpes compatibles con una golpiza, y lo trasladaron al Hospital Central.

Allí intentaron identificarlo, pero el biométrico de la Policía arrojó que no figuraba en la base de datos. Intentaron saber de quién se trataba de otra manera, pero tampoco hallaron un pedido de paradero ni nada que coincidiera con él.

El sábado, luego de varios estudios, los médicos constataron que tenía muerte cerebral y que era un posible donante de órganos, por lo que el domingo hicieron la ablación.

Mientras, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos imputó a un hombre de 30 años, dueño de la finca donde ocurrió el hecho, por homicidio en exceso de la legítima defensa, pero quedó en libertad con cumplimiento de reglas de conducta. En caso de no acatarlas, será enviado al penal.

Cómo una persona no identificada puede ser donante de órganos

Cecilia Quiroga, directora del Instituto Coordinador de Ablación e Implante de Mendoza (Incaimen), explicó a Diario UNO que una persona no identificada "es un potencial donante. Cuando la familia no se encuentra disponible, se le hace un pedido al juez de Garantías de turno quien evalúa la situación y define o no para que sea donante".

"Una vez que se efectiviza la ablación de los órganos que son útiles, se hace la donación como indica el protocolo, el cadáver es llevado al Cuerpo Médico Forense donde se hace la autopsia posterior a la ablación porque sino no servirían los órganos", detalló Quiroga.

Agregó que en estos casos "la ley solo pide un tiempo de 6 horas para que la Policía a cargo de la situación ubique a los familiares. Si no se los encuentra se solicita autorización al juez" para avanzar con el procedimiento.

La donación de órganos fue autorizada por la Justicia luego que un hombre que murió tras una golpiza en Maipú.

Explicó que Mendoza está adherida a la Ley 27.447, más conocida como la Ley Justina: "Mendoza, con la ley provincial, adhiere a todas aquellas que la modificasen", aclaró la funcionaria.

La directora del Incaimen sostuvo que con la ley anterior las personas que tuvieran muerte cerebral y no estuviesen identificados también eran donantes, siempre con previa autorización de un juez de Garantías.

"Todos los casos de personas no identificadas que hubo en Mendoza se pidió autorización al juez para hacer la ablación y jamás nos negaron una donación. Nunca tuvimos un juez que nos dijera 'no' para un pedido de ablacionar a un no identificado", señaló.