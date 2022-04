Minutos antes de las 7 del lunes las llamas se originaron en una habitación y ganaron gran parte de la propiedad ubicada en la intersección de O'Brien y Ugarteche. En otra pieza se encontraba durmiendo Jeremías Gordillo, un joven de 19 años, que no alcanzó a reaccionar y salir de la propiedad. Un vecino de 23 años que advirtió el fuego, abrió el portón y rescató al adolescente. Sin embargo, terminó intoxicándose con el humo y quedó inconsciente tirado en la vereda.

Embed

Las autoridades llegaron minutos después. Mientras personal de Bomberos sofocaba el incendio, el Servicio Coordinado de Emergencias trasladó a las víctimas al Hospital Lagomaggiore. El vecino rescatista quedó internado en sala común a las pocas horas, pero Jeremías Gordillo no sufrió la misma suerte. El joven sufrió quemaduras en las vías respiratorias por lo que está alojado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Su hermana, que es dueña de la casa, aseguró a Canal 7 que el incendio fue ocasionado en forma intencional. "La bronca viene con la familia de los Lechuga desde hace un montón de tiempo. Ya me prendieron fuego un auto y me sacaron los portones de la casa. Yo me tuve que ir de acá y tengo que estar alquilando", detalló. Susana Calvo explicó que los supuestos agresores buscan que abandonen el lugar para poder usurpar esa casa.

incendio en godoy cruz 1.jpg El incendio en Godoy Cruz dejó a dos jóvenes internados. Foto: Matías Pascualetti.

El caso está siendo investigado por el fiscal de Delitos No Especializados Oscar Malla, quien espera el resultado de la pericia que realiza personal de Bomberos para determinar la causa del incendio en Godoy Cruz. Fuentes judiciales detallaron que la teoría de un ataque está casi descartada y que todo parece indicar que el fuego se originó accidentalmente por un brasero.