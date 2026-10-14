El robo de una moto a una repartidora de 27 años movilizó a otros trabajadores de delivery en Guaymallén. Este martes, motociclistas ingresaron al asentamiento Castro y se difundieron videos en los que se ve a varios de ellos recorriendo las calles en busca del vehículo de su compañera. Durante la noche, después de las 23, la Policía encontró y recuperó el rodado dentro de la villa.
Deliveries entraron a un asentamiento para buscar la moto que le robaron a una compañera
Una repartidora de 27 años fue asaltada por hombres armados en calle Castro, de Guaymallén. La Policía recuperó la Honda Wave de la delivery durante la noche
Según el parte policial, el asalto fue reportado a las 17. La mujer circulaba por calle Castro, a la altura del asentamiento, cuando fue abordada por delincuentes que la amenazaron con un arma de fuego. Le sustrajeron una Honda Wave de 110 cc, de color gris, y una mochila verde de reparto.
Un llamado al 911 alertó sobre lo ocurrido y dio lugar a la intervención policial. El robo también provocó la reacción de otros repartidores, que entraron al barrio para buscar la moto. Esa recorrida quedó registrada en los videos que se difundieron.
Robos y delivery: la Policía recuperó la moto después de las 23
En realidad, algunas fuentes indicaron que los deliverys lograron contactarse con una pariente de los sospechosos, y a partir de ello se logró ubicar el sitio donde estaba la moto.
De acuerdo con la información oficial, después de las 23 los efectivos obtuvieron datos sobre esta posible ubicación del vehículo. Con esa información, ingresaron a pie al asentamiento -para evitar conflictos-, localizaron la Honda Wave y la recuperaron sin mayores incidentes.
La moto no presentaba daños visibles en el tambor de arranque ni en los plásticos. Por disposición de la Oficina Fiscal, quedó secuestrada.
En pocas palabras
- Robo en Guaymallén: una repartidora de 27 años fue abordada por delincuentes armados en la calle Castro, quienes le sustrajeron su moto Honda Wave.
- Acción solidaria: tras el hecho de inseguridad, varios compañeros repartidores ingresaron al asentamiento para buscar el vehículo, recorriendo las calles en un intento por recuperar el rodado.
- Recuperación policial: durante la noche, tras un operativo, efectivos policiales lograron localizar la moto intacta dentro del asentamiento y devolverla a su propietaria.