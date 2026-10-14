Deliveries entraron a un asentamiento para buscar la moto que le robaron a una compañera

Robos y delivery: la Policía recuperó la moto después de las 23

En realidad, algunas fuentes indicaron que los deliverys lograron contactarse con una pariente de los sospechosos, y a partir de ello se logró ubicar el sitio donde estaba la moto.

De acuerdo con la información oficial, después de las 23 los efectivos obtuvieron datos sobre esta posible ubicación del vehículo. Con esa información, ingresaron a pie al asentamiento -para evitar conflictos-, localizaron la Honda Wave y la recuperaron sin mayores incidentes.

La Honda Wave que fue recuperada por la Policía.

La moto no presentaba daños visibles en el tambor de arranque ni en los plásticos. Por disposición de la Oficina Fiscal, quedó secuestrada.