Delincuentes rompieron la reja de un comercio en Las Heras y robaron equipos electrónicos

Delincuentes rompieron la reja de un local de Reig, de Las Heras, de donde se llevaron una gran cantidad de elementos de electrónica. El hecho fue descubierto por el encargado del local cuando abrió en la mañana de este martes. Indicó que no tiene cámaras de seguridad, por lo que los ladrones no quedaron registrados. No hay detenidos.