Dejó a su pequeña hija encerrada en el auto y se fue al boliche: el hombre ya lo había hecho un mes antes

La nena fue encontrada en el interior de un Gol, encerrada y con pijama. Imagen ilustrativa.

Los efectivos llegaron al lugar, lograron abrir el auto y encontraron a la niña vestida con su pijama. Tras el rescate intervino personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Río Gallegos: qué dijo la niña y dónde encontraron a su padre

De acuerdo con un informe de La Opinión Austral al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la menor había insistido para que su padre la buscara en la casa de su madre. El hombre la llevó consigo y luego la dejó dentro del auto.

Según trascendió, antes de retirarse le indicó que no llamara a su mamá y le aseguró que regresaría en una hora. Sin embargo, el tiempo pasó y la niña comenzó a enviarle varios mensajes para pedirle que volviera a buscarla. No obtuvo respuesta.

La Policía de Santa Cruz encontró en un boliche al padre de la nena. Imagen ilustrativa.

Mientras los agentes intervenían en el vehículo, la Policía logró localizar al padre en un boliche ubicado sobre Zapiola al 500. Allí le comunicaron lo que estaba ocurriendo, le realizaron un test de alcoholemia y procedieron al secuestro del automóvil.

La intervención quedó además atravesada por otro antecedente familiar. Según se informó, poco más de un mes antes, el hermano mayor de la niña había permanecido varias horas encerrado en la vivienda de su padre y finalmente logró salir por una ventana.

El caso quedó bajo intervención de los organismos correspondientes para determinar las medidas de protección necesarias para la menor.