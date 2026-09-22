Una niña de 7 años fue rescatada por la Policía en Río Gallegos, Santa Cruz, luego de permanecer durante tres horas encerrada dentro de un automóvil mientras su padre se encontraba en un boliche. Su hija fue rescatada.
Dejó a su pequeña hija encerrada en el auto y se fue al boliche: el hombre ya lo había hecho un mes antes
Una niña de 7 años, con pijama, fue rescatada tras pasar tres horas encerrada en un Volkswagen Gol. Su padre estaba en un boliche
El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en la zona de Entre Ríos y Zapiola. La situación fue descubierta por un playero de una estación de servicio, quien advirtió que un Volkswagen Gol obstruía el ingreso a la playa del establecimiento.
Al acercarse al vehículo, el trabajador observó que había una menor en el interior y alertó inmediatamente a la Policía.
Los efectivos llegaron al lugar, lograron abrir el auto y encontraron a la niña vestida con su pijama. Tras el rescate intervino personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Río Gallegos: qué dijo la niña y dónde encontraron a su padre
De acuerdo con un informe de La Opinión Austral al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la menor había insistido para que su padre la buscara en la casa de su madre. El hombre la llevó consigo y luego la dejó dentro del auto.
Según trascendió, antes de retirarse le indicó que no llamara a su mamá y le aseguró que regresaría en una hora. Sin embargo, el tiempo pasó y la niña comenzó a enviarle varios mensajes para pedirle que volviera a buscarla. No obtuvo respuesta.
Mientras los agentes intervenían en el vehículo, la Policía logró localizar al padre en un boliche ubicado sobre Zapiola al 500. Allí le comunicaron lo que estaba ocurriendo, le realizaron un test de alcoholemia y procedieron al secuestro del automóvil.
La intervención quedó además atravesada por otro antecedente familiar. Según se informó, poco más de un mes antes, el hermano mayor de la niña había permanecido varias horas encerrado en la vivienda de su padre y finalmente logró salir por una ventana.
El caso quedó bajo intervención de los organismos correspondientes para determinar las medidas de protección necesarias para la menor.
En pocas palabras
- Rescate menor: niña de 7 años fue rescatada tras 3 horas encerrada en un auto en Río Gallegos.
- Padre irresponsable: el hombre se encontraba en un boliche mientras la menor permanecía sola en el vehículo.
- Antecedente familiar: el padre ya había tenido un incidente similar con otro de sus hijos un mes antes.