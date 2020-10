Cuento del tío: intentaron vaciar la cuenta de su pareja

Mauricio es instructor de baile, y debido a la pandemia de coronavirus lleva muchos meses parado -desde marzo- y sin poder trabajar, por lo que tuvo que cerrarla. Entonces se inscribió para varios subsidios que está dando el Gobierno, tales como el IFE, ATP y otros que está otorgando también el área de Cultura.

Mauricio fue llamado por teléfono este lunes, supuestamente "desde el Ministerio de Comunicación y Desarrollo de la Nación" diciendo que le habían otorgado un ATP. Para eso le informaron que debía tener una cuenta sueldo, y al no tenerla, entonces pidieron la de algún familiar o persona de confianza.

Con un abrumador manejo de datos: leyendo prácticamente el formulario que había llenado, y ante la necesidad del dinero, no sospechó que se trataba de una estafa. Mauricio les dio los datos de la cuenta de su pareja -Cristian-, que sí la tiene. Le indicaron luego que tenía que ir a un cajero automático, poner unas claves que ellos le suministraron, y así ingresar a la cuenta.

"Cuando él me cuenta que lo estaban llamado por un subsidio a mí me entró la duda, porque sé que lo notifican por correo electrónico y no por teléfono. Pero bueno, yo entendí su ansiedad, por llevar tanto tiempo sin poder trabajar y lo dejé hacer", contó este martes Cristian, que agregó: "Nunca lo dejaron cortar la llamada, y cuando estaban dentro de mi cuenta, al ver que no había dinero depositado, le dijeron a Mauricio que había problemas, que sólo podían depositar la mitad, y que necesitaban otra cuenta similar para completar el resto".

"Ya alarmado por lo extraño de la situación, llame a ANSES y pregunté si había algún subsidio a nombre de mi pareja, y me dijeron que no. Entonces intenté entrar a mi cuenta por home banking (en forma remota), y ya habían cambiado las claves. Fui al cajero y también habían cambiado las claves", continuó contando su peripecia Cristian, quien justamente no tenía ya dinero por haber estado internado con Covid-19, y había agotado sus recursos.

Este martes Cristian realizó la denuncia en el banco donde le depositan sus haberes, para poder recuperar su cuenta sueldo, y también en la policía.

"Yo les pido a nuestros senadores y diputados que trabajen en algún proyecto para frenar esta modalidad de estafa telefónica y virtual. Creo que hay que hacer un control más detallado de todo esto", concluyó.