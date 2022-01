La calificación en todos los casos fue estafa. El Código Penal prevé penas de 1 mes a 6 años de prisión para este tipo de delitos.

Leonel Sappag.jpg Leonel Sappag fue condenado a 3 años de prisión, pero en modalidad domiciliaria.

El modus operandi de Sappag era chapear con tener contactos con dirigentes de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, mostraba fotos junto a Marcos Peña o Gabriela Michetti. Una vez que convencía a las víctimas, les aseguraba que podía conseguirles el acceso a una propiedad.

En Mendoza ofrecía los departamentos del Procrear ubicados a la vera de calle Tiburcio Benegas, en Ciudad. Para esto los futuros dueños de la propiedad debían pagar un monto aproximado de $200 mil. Sappag aseguraba que era para cubrir los primeros gastos de escribanía y sellados.

Una vez que se concretaba el pago –siempre en lugares públicos- el hombre desaparecía y bloqueaba en su celular a las víctimas. Los estafados no podían más que hacer la denuncia policial ya que se daban cuenta que ni siquiera sabían dónde vivía el hombre.

Sappag está procesado en 11 causas en Buenos Aires por estafas similares. En total, los investigadores creen que habría ganado 5 millones de pesos con sus engaños.

El nombre del presunto estafador serial, quien hasta hace unos años trabajaba en mantenimiento en la Universidad Nacional de Cuyo, también tomó trascendencia cuando fue acusado de estafas por la modelo Claudia Ciardone.

https://twitter.com/clauciardone/status/897146410424041473 Leonel sappag bottari estafador mendocino usa nombres de políticos para estafar,Estos políticos deberían hacer algo/ insta: @leonelsappag pic.twitter.com/nf1wT6mszV — CLAUDIA CIARDONE (@clauciardone) August 14, 2017

A mediados de 2017 la mediática aseguró que "Dice que trabaja para el Gobierno, pero no, es un mentiroso, un chanta. Me contrató para ir a trabajar a Mendoza. Supuestamente tenía que hacer unas fotos en Las Leñas para promover el turismo. Hice el trabajo y nunca me pagó. Me decía 'mañana, mañana'...".