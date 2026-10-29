Tres accidentes dejaron heridos y daños materiales en distintos puntos del Gran Mendoza en la mañana de este jueves.
Choques, vuelcos y heridos en tres aparatosos accidentes que marcaron la mañana
Un camión y una camioneta chocaron en la ruta 60. El accidente de un micro dejó 9 heridos en el centro y una mujer volcó en el lateral del Acceso Este
Un micro y una camioneta impactaron en Buenos Aires y Rioja, de Ciudad.
El accidente dejó como saldo 9 heridos. Uno de ellos fue trasladado al Hospital Central.
En la intersección de calle Avellaneda y la Lateral Norte del Acceso Este, de Guaymallén, en tanto, una mujer resultó con heridas moderadas al chocar con otro vehículo y volcar. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. El tránsito estuvo cortado, lo que generó complicaciones en la circulación.
El tercer hecho ocurrió en la Ruta 60 de Luján de Cuyo, en dirección al Este, a la altura del barrio privado La Quebrada.
Choque y vuelco en la Ruta 60
Fue protagonizado por los conductores de una camioneta Ford azul y un camión con acoplado de una empresa de transporte.
Según el reporte policial, la camioneta circulaba por la banquina sur de la Ruta 60 cuando, a la altura del barrio La Quebrada, habría intentado realizar un giro en U sin advertir la circulación del camión que transitaba detrás. Como consecuencia, se produjo la colisión y el vehículo menor terminó dentro de un canal ubicado en el costado sur.
El conductor de la camioneta y su acompañante fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticó politraumatismos moderados. Ambos fueron trasladados al Hospital Lagomaggiore.
El accidente obligó a restringir parcialmente la circulación vehicular en la zona.
En pocas palabras
- Accidente vial: una camioneta y un camión chocaron en la ruta 60 en Luján.
- Consecuencias: la camioneta cayó a un cauce de riego, sin heridos pero con daños materiales.
- Tránsito afectado: la circulación vehicular en la zona se restringió parcialmente.