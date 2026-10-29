Choques, vuelcos y heridos en tres aparatosos accidentes que marcaron la mañana

En la intersección de calle Avellaneda y la Lateral Norte del Acceso Este, de Guaymallén, en tanto, una mujer resultó con heridas moderadas al chocar con otro vehículo y volcar. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. El tránsito estuvo cortado, lo que generó complicaciones en la circulación.

El tercer hecho ocurrió en la Ruta 60 de Luján de Cuyo, en dirección al Este, a la altura del barrio privado La Quebrada.

Choque y vuelco en la Ruta 60

Fue protagonizado por los conductores de una camioneta Ford azul y un camión con acoplado de una empresa de transporte.

La camioneta sufrió los peores daños como consecuencia del choque con el camión, en la ruta 60, en Luján. Fotos: Matías Pascualetti

Según el reporte policial, la camioneta circulaba por la banquina sur de la Ruta 60 cuando, a la altura del barrio La Quebrada, habría intentado realizar un giro en U sin advertir la circulación del camión que transitaba detrás. Como consecuencia, se produjo la colisión y el vehículo menor terminó dentro de un canal ubicado en el costado sur.

El conductor de la camioneta y su acompañante fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticó politraumatismos moderados. Ambos fueron trasladados al Hospital Lagomaggiore.

El camión con acoplado que participó del accidente en la ruta 60, Luján. Fotos: Matías Pascualetti

El accidente obligó a restringir parcialmente la circulación vehicular en la zona.