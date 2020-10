"Chocobar cumplió con la ley, no tiró a matar y debe ser absuelto"

"Chocobar es un policía de la provincia de Buenos Aires que no estaba de servicio, no estaba de uniforme y decidió intervenir por su obligación. No se hizo el tonto. Intervino para detener un asalto brutal donde estaban apuñalando al turista Frank Joseph Wolek", dijo Soto.

El letrado afirmó que el policía Chocobar "cumplió con la ley y con el entrenamiento que se le dio para usar las armas; y la única que le dieron era la de fuego porque no le dieron Taser".

Soto subrayó que a lo largo del debate dejará probado que la intención de Chocobar nunca fue matar al delincuente Juan Pablo Kukoc, sino detenerlo, y que esa muerte fue producto de un rebote.

"Los hechos son sagrados, las interpretaciones son libres. Y los jueces juzgan hechos y no opiniones. La bala que le produjo la muerte al fallecido Kukoc no fue por un tiro apuntado a la espalda, sino por un rebote", afirmó Soto.

El defensor recordó que en su indagatoria, "Chocobar dijo: 'Yo no tiré al cuerpo, tiré al piso, yo no quería matarlo, yo quería detenerlo'", y en ese sentido explicó que "un peritaje realizado por la Comisión Nacional de Energía Atómica con un microscopio electrónico comprobó que la bala tenía partículas del piso, aplastamiento y una rayadura a lo largo que es compatible con haber rebotado en el piso".

"Está probado que la bala rebotó. No le disparó en la espalda. Vamos a probar que, al cumplir con su deber y con los reglamentos, no debe ser condenado", concluyó.