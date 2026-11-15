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Operativo policial

Cayó un joven en Las Heras tras romper una ventana para esconderse en una casa y le secuestraron una pistola

El sospechoso, de 23 años, circulaba en un Toyota Corolla blanco y fue interceptado por la Policía en el barrio Portal del Algarrobal

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Entre las prendas del joven de 23 años, la Policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros marca Hi-Power con la numeración limada

Entre las prendas del joven de 23 años, la Policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros marca Hi-Power con la numeración limada

Un joven de 23 años fue detenido por la Policía de Mendoza durante la noche en Las Heras tras intentar escapar de un control policial, irrumpir por la fuerza en una vivienda y ser sorprendido con un arma de fuego adulterada entre sus prendas.

El procedimiento se inició alrededor de las 23.25, en la intersección de las calles Garza y Pilcomayo, luego de que una alerta por frecuencia policial advirtiera sobre la presencia de un automóvil Toyota Corolla blanco en el que presuntamente circulaban personas armadas.

El operativo se desencaden&oacute; a las 23:25 en calles Garza y Pilcomayo tras una alerta policial por un auto blanco con ocupantes armados

El operativo se desencadenó a las 23:25 en calles Garza y Pilcomayo tras una alerta policial por un auto blanco con ocupantes armados

La huida y el ingreso forzado a una vivienda

Al desplazarse hacia la zona señalada, efectivos de la Comisaría 56.ª lograron divisar el vehículo sospechoso, que en ese momento era ocupado únicamente por el conductor.

Al advertir la presencia de los uniformados, el joven descendió rápidamente del rodado e intentó escapar a pie. En medio de la fuga, dañó una ventana e irrumpió en el interior de una propiedad ubicada en el barrio Portal del Algarrobal.

En su intento de fuga, el sospechoso rompi&oacute; una ventana e ingres&oacute; por la fuerza a una casa del barrio Portal del Algarrobal

En su intento de fuga, el sospechoso rompió una ventana e ingresó por la fuerza a una casa del barrio Portal del Algarrobal

Captura y secuestro de la pistola adulterada

Los policías ingresaron en seguimiento del sospechoso y lograron reducirlo y aprehenderlo dentro del inmueble sin que se produjeran disparos ni personas lesionadas.

Durante la requisa de seguridad, los efectivos hallaron escondida entre sus prendas una pistola calibre 9 milímetros, marca Hi-Power, que presentaba el número de fabricación limado, una maniobra habitual para impedir el rastreo de su procedencia.

El aprehendido fue trasladado a la Subcomisar&iacute;a Iriarte y qued&oacute; a disposici&oacute;n de la Fiscal&iacute;a de turno por portaci&oacute;n de arma de guerra.

El aprehendido fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte y quedó a disposición de la Fiscalía de turno por portación de arma de guerra.

Intervención judicial y traslado

Por directiva del fiscal de turno, se procedió al secuestro tanto del arma de fuego como del vehículo involucrado, además de dar intervención a Policía Científica para constatar los daños en la vivienda del barrio Portal del Algarrobal.

En tanto, el detenido fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojado a disposición de la Justicia imputado por portación ilegítima de arma de fuego de guerra y violación de domicilio con daños.

En pocas palabras

  • Joven detenido: un hombre de 23 años fue aprehendido en Las Heras con un arma de fuego adulterada.
  • Fuga y allanamiento: intentó escapar de un control policial, rompió una ventana e ingresó a una vivienda.
  • Secuestro y causa: le secuestraron una pistola 9 mm y quedó imputado por portación ilegítima y violación de domicilio.
Resumen generado por Thinkindot AI

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