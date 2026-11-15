Cayó un joven en Las Heras tras romper una ventana para esconderse en una casa y le secuestraron una pistola
El sospechoso, de 23 años, circulaba en un Toyota Corolla blanco y fue interceptado por la Policía en el barrio Portal del Algarrobal
El procedimiento se inició alrededor de las 23.25, en la intersección de las calles Garza y Pilcomayo, luego de que una alerta por frecuencia policial advirtiera sobre la presencia de un automóvil Toyota Corolla blanco en el que presuntamente circulaban personas armadas.
La huida y el ingreso forzado a una vivienda
Al desplazarse hacia la zona señalada, efectivos de la Comisaría 56.ª lograron divisar el vehículo sospechoso, que en ese momento era ocupado únicamente por el conductor.
Al advertir la presencia de los uniformados, el joven descendió rápidamente del rodado e intentó escapar a pie. En medio de la fuga, dañó una ventana e irrumpió en el interior de una propiedad ubicada en el barrio Portal del Algarrobal.
Captura y secuestro de la pistola adulterada
Los policías ingresaron en seguimiento del sospechoso y lograron reducirlo y aprehenderlo dentro del inmueble sin que se produjeran disparos ni personas lesionadas.
Durante la requisa de seguridad, los efectivos hallaron escondida entre sus prendas una pistola calibre 9 milímetros, marca Hi-Power, que presentaba el número de fabricación limado, una maniobra habitual para impedir el rastreo de su procedencia.
Intervención judicial y traslado
Por directiva del fiscal de turno, se procedió al secuestro tanto del arma de fuego como del vehículo involucrado, además de dar intervención a Policía Científica para constatar los daños en la vivienda del barrio Portal del Algarrobal.
En tanto, el detenido fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojado a disposición de la Justicia imputado por portación ilegítima de arma de fuego de guerra y violación de domicilio con daños.
En pocas palabras
- Joven detenido: un hombre de 23 años fue aprehendido en Las Heras con un arma de fuego adulterada.
- Fuga y allanamiento: intentó escapar de un control policial, rompió una ventana e ingresó a una vivienda.
- Secuestro y causa: le secuestraron una pistola 9 mm y quedó imputado por portación ilegítima y violación de domicilio.