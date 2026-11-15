Cayó un joven en Las Heras tras romper una ventana para esconderse en una casa y le secuestraron una pistola

Al advertir la presencia de los uniformados, el joven descendió rápidamente del rodado e intentó escapar a pie. En medio de la fuga, dañó una ventana e irrumpió en el interior de una propiedad ubicada en el barrio Portal del Algarrobal.

En su intento de fuga, el sospechoso rompió una ventana e ingresó por la fuerza a una casa del barrio Portal del Algarrobal

Captura y secuestro de la pistola adulterada

Los policías ingresaron en seguimiento del sospechoso y lograron reducirlo y aprehenderlo dentro del inmueble sin que se produjeran disparos ni personas lesionadas.

Durante la requisa de seguridad, los efectivos hallaron escondida entre sus prendas una pistola calibre 9 milímetros, marca Hi-Power, que presentaba el número de fabricación limado, una maniobra habitual para impedir el rastreo de su procedencia.

El aprehendido fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte y quedó a disposición de la Fiscalía de turno por portación de arma de guerra.

Intervención judicial y traslado

Por directiva del fiscal de turno, se procedió al secuestro tanto del arma de fuego como del vehículo involucrado, además de dar intervención a Policía Científica para constatar los daños en la vivienda del barrio Portal del Algarrobal.

En tanto, el detenido fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojado a disposición de la Justicia imputado por portación ilegítima de arma de fuego de guerra y violación de domicilio con daños.