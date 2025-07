Alfredo Bendini, abogado detenido

Alfredo Bendini quedó a disposición del fiscal de Violencia de Género Martín Castro, quien lo imputó por el delito de desobediencia a una orden judicial. Si bien es excarcelable, ordenó que continúe detenido ya que violó una de las reglas de conducta que le impusieron en diciembre pasado cuando fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión. De hecho, lo más probable es que se revoque la condicionalidad de esa pena y deba cumplirla en efectivo.

Reincidente con violencia de género

Alfredo Daniel Bendini se hizo conocido mediáticamente en los últimos años tras haber encabezado marchas por las "falsas denuncias" de violencia de género y hasta se ha encadenado en la puerta de la Legislatura reclamando por los presos supuestamente inocentes.

En agosto de 2024 fue detenido tras una denuncia que realizó su ex pareja, una mujer de 35 años que cursaba un embarazo a término. La víctima relató que estaban en un domicilio en Costa de Araujo, Lavalle, cuando comenzó una discusión donde el hombre le apuntó con arma de fuego en la cabeza y amenazó con matarla.

También relató hechos anteriores, como una paliza que habría recibido en una madrugada de julio en la casa del sospechoso, en Maipú, donde la golpeó con un celular, la pateó en el suelo y le dijo "me cagaste la vida, andate de Mendoza o te mato".

Alfredo Bendini 2.jpg Una vez, el abogado se encadenó en la Legislatura en reclamo por las "falsas denuncias de violencia de género".

Se realizó un allanamiento en la casa del sospechoso donde se secuestró un arma de fuego y además la mujer aportó fotografías de las lesiones. Alfredo Bendini fue imputado por lesiones leves y amenazas agravadas por el uso de arma, todo en contexto de violencia de género.

Al tratarse de delitos excarcelables, recuperó su libertad previo pago de una fianza y sujeto a ciertas normas de conducta, entre ellas, no volver a tener contacto con la denunciante.

Sin embargo, la mujer aseguró que días después el abogado la llamó por teléfono desde un número privado y utilizando un asistente de voz le dijo: "Bebé, por favor me frenás todo esto. Me la van a poner. No va a volver a pasar".

Al incumplir la orden de restricción, el abogado volvió a ser detenido y le imputaron desobediencia judicial. Quedó alojado unos meses en el penal hasta que en diciembre fue condenado a una pena en suspenso por ambas causas de violencia de género. Ahora parece que volvió a cometer la misma situación y su futuro procesal parece oscuro.