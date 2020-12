Caso Facundo Astudillo Castro: "Voy a seguir dando batalla"

"Esta decisión de la cámara es una piedra más en nuestro camino, pero nosotros no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir dando batalla, hasta que ellos me destruyan, pero no lo van a lograr, conmigo no", dijo Cristina Castro a Télam, horas después de haber recibido un nuevo revés judicial tras el pedido de recusación de la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón.