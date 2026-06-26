Atraparon con una réplica de arma de fuego a tres adolescentes de 14 y 15 años en Luján

El operativo estuvo a cargo de personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Luján, quienes llegaron a calles Moretti y Taboada zona desde la que vecinos alertaron a la Policía sobre los adolescentes que manipulaban un arma de fuego.

Dos de los jóvenes intentaron escapar en bicicleta cuando vieron a los policías, al mediodía del jueves, pero los tres fueron atrapados.