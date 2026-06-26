Tres menores de edad de entre 14 y 15 años fueron detenidos en Luján luego que un grupo de vecinos llamaron al 911 para alertar que estaban con un arma de fuego. Cuando la Policía los atrapó y secuestró el arma, constataron que era una réplica aunque muy similar a una pistola real.
Atraparon con una réplica de arma de fuego a tres adolescentes de 14 y 15 años en Luján
Una denuncia al 911 alertó que los chicos manipulaban un arma de fuego. La Policía los atrapó y confirmaron que era una réplica de pistola
El operativo estuvo a cargo de personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Luján, quienes llegaron a calles Moretti y Taboada zona desde la que vecinos alertaron a la Policía sobre los adolescentes que manipulaban un arma de fuego.
Dos de los jóvenes intentaron escapar en bicicleta cuando vieron a los policías, al mediodía del jueves, pero los tres fueron atrapados.
Luego de identificarlos y requisarlos, encontraron en una casa el arma que habrían intentado ocultar, la cual era una réplica, aunque muy parecida a un arma verdadera, la cual utilizada ante un asalto puede atemorizar a cualquier víctima.
Debido a que se trataba de menores de edad no quedaron detenidos y se les dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).