Atraparon a un camionero que tapaba la patente del vehículo: "Fijate si me hacés zafar"

El camionero fue multado por Seguridad Vial. Imagen de archivo.

El camionero que terminó multado

La detección de la infracción en cuestión ocurrió en el kilómetro 152 de la Ruta Nacional 9, a la altura de San Pedro, provincia de Buenos Aires. En ese lugar es que que los agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizaban un patrullaje preventivo, supo la información que trascendió a nivel oficial.

Durante el procedimiento que realizaron las autoridades ruteras, el conductor profesional admitió que tenía un sistema para rebatir la patente delantera y de esa manera no ser detectado por cámaras y radares. Además, en la parte trasera, las chapas identificatorias estaban tapadas con barro intencionalmente.

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“FIJATE SI ME HACÉS ZAFAR”: CAMIONERO TAPABA SU PATENTE



Un camionero fue detenido en la Ruta 9 por circular con un sistema para ocultar la patente y evitar ser detectado por cámaras y radares. Fue sancionado con una multa de más de $600 mil.



Mirá cómo pasó pic.twitter.com/dyPIuxrGsy — Seguridad Vial (@ANSV_Ar) August 26, 2026

Ante la explicación de la falta grave cometida, el camionero de 35 años le pidió al personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial poder “dar una mano” y “zafar” de la infracción, momento que quedó registrado por los agentes.

Las autoridades explican que circular sin las chapas patentes identificatorias es una falta grave, por lo que ahora el camionero deberá pagar una multa de más de $600.000.