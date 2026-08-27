Un camionero fue atrapado y multado en las rutas de Buenos Aires en los últimos días cuando fue detectado circulando con las patentes tapadas. No se trató de un hecho accidental, sino que se cree que el hombre ocultó los datos del dominio para evitar los radares ruteros. Ahora, deberá pagar una importante suma de dinero.
Atraparon a un camionero que tapaba la patente del vehículo: "Fijate si me hacés zafar"
El camionero fue detectado en las rutas de Buenos Aires circulando con los dominios tapados para evitar ser detectado por radares
El camionero fue detenido en la localidad bonaerense de San Pedro por parte de personal uniformado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) al detectar que circulaba con las patentes tapadas de forma adrede y que lo lograba a través de la utilización de un sistema.
El procedimiento que terminó con una importante multa en su contra quedó filmado y fue publicado por la propia Agencia Nacional de Seguridad Vial en sus redes sociales oficiales.
El camionero que terminó multado
La detección de la infracción en cuestión ocurrió en el kilómetro 152 de la Ruta Nacional 9, a la altura de San Pedro, provincia de Buenos Aires. En ese lugar es que que los agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizaban un patrullaje preventivo, supo la información que trascendió a nivel oficial.
Durante el procedimiento que realizaron las autoridades ruteras, el conductor profesional admitió que tenía un sistema para rebatir la patente delantera y de esa manera no ser detectado por cámaras y radares. Además, en la parte trasera, las chapas identificatorias estaban tapadas con barro intencionalmente.
Ante la explicación de la falta grave cometida, el camionero de 35 años le pidió al personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial poder “dar una mano” y “zafar” de la infracción, momento que quedó registrado por los agentes.
Las autoridades explican que circular sin las chapas patentes identificatorias es una falta grave, por lo que ahora el camionero deberá pagar una multa de más de $600.000.
En pocas palabras
- Camionero multado: fue detenido en Buenos Aires por circular con las patentes tapadas intencionalmente.
- Incumplimiento vial: ocultaba los dominios con sistemas y barro para evitar detectores de radar.
- Sanción económica: deberá pagar una multa superior a $600.000 por la infracción grave.