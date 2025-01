Argentina tiene un vacío legal ante imágenes de pedofilia generadas por Inteligencia Artificial

La sola tenencia de fotos o videos de material de abuso sexual infantil, conocida popularmente como pedofilia, está penada por la ley. Pero, ¿qué sucede cuando esas imágenes son generadas por computadora y no se trata de una persona real? La Inteligencia Artificial no sólo vino a contribuir tecnológicamente en la vida de las personas sino también a generar nuevas preguntas que, al menos en Argentina, aún no tienen respuesta.