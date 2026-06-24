La conmoción por el brutal accidente protagonizado por un micro de la línea 532 en la rambla de Mar del Plata sumó en las últimas horas un episodio que generó indignación y repudio.
Aprovechó el trágico accidente del micro en Mar del Plata y le robó a una de las víctimas
Un video que circula en las redes sociales, grabado en los instantes posteriores al violento accidente que evidenciaron el robo
Mientras familiares y amigos de las víctimas intentan recuperarse del trágico hecho que dejó a una joven fallecida y a varios heridos de gravedad, trascendió una denuncia por un presunto robo cometido en medio del caos posterior al impacto.
La familia de Julián Gómez, un adolescente de 15 años que permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) aseguró que una persona se aprovechó de la situación para robarle sus pertenencias cuando se encontraba gravemente herido.
El robo en medio del accidente en Mar del Plata
Según relataron desde el entorno íntimo del joven de 15 años al medio local 0223, un desconocido se acercó a la escena con la aparente intención de socorrer a los heridos. "Minutos después del accidente un muchacho intentó auxiliar a Julián y le pidió que le desbloquee el celular para avisarle a un familiar", explicaron.
Sin embargo, las intenciones del sujeto distaban mucho de la solidaridad. "Llamó a la mamá de Julián y, luego de eso, no pudimos comunicarnos más. Aprovechó la situación y le robó el celu, la campera de abrigo que tenía puesta y las zapatillas", relató con profunda indignación un allegado a la familia.
El testimonio sobre el robo en medio del caos por el accidente expone una frialdad absoluta por parte del delincuente: “Básicamente lo dejó en bolas y no le importó que Julián estuviera convulsionando al lado de su novia Guadalupe, que había fallecido en ese momento”.
A pesar del shock inicial, la verdad comenzó a salir a la luz gracias al registro de los testigos. A través de un video que circula en las redes sociales, grabado en los instantes posteriores al violento impacto del colectivo, la familia de Julián pudo reconocer al supuesto “colaborador”, quien fingió brindar asistencia humanitaria para robarle todas sus pertenencias valiosas ni bien el adolescente perdió el conocimiento tras el accidente del micro.