Según cuenta Garganta Poderosa, hay testigos que los vieron jugando hasta que un móvil policial se los llevó en contra de su voluntad: “Nos avisaron 2 horas después y cuando llegamos a la seccional nos dijeron que no iban a entregarnos a nuestros hijos porque ‘intentaron robar una escuela’. Nos cerraron la puerta en la cara”, contó Matías destrozado y remarcó que no existen pruebas para acusarlos.

“En la comisaría les tiraban cosas al piso, los obligaban a levantarlas y les golpeaban en la cabeza. Fueron amenazados, humillados y torturados psicológicamente”, contó entristecido el padrastro de los chicos, quienes hasta hoy no recibieron ninguna asistencia gubernamental.

Matías denunció que el encargado de la unidad, el oficial Godoy, lo incitaba a salir para pelear: “Estuvieron 5 horas detenidos. Hasta amenazaron a mi señora para que firme los papeles donde se los acusaba de robo. Antes de eso, los llevaron a un calabozo; no los encerraron, pero sí estaban rodeados de hombres procesados por delitos y mi hijo de 9 años empezó a llorar”.

La familia está absolutamente desprotegida y acompañada por asociaciones civiles y la Comisión Provincial de Prevención de Tortura. Los efectivos siguen por las calles de Posadas: “Nos citaron en la Casa de Gobierno y nos dejaron plantados durante una hora. ¿Qué nos garantiza que esto no volverá a ocurrir?”, se pregunta Matías. El hostigamiento no cesó desde hace una semana: “Me llamó un número extraño y me dijo que nos calláramos porque íbamos a sufrir peores represalias; decidimos romper el silencio para que estas situaciones dejen de pasar”.