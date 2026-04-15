Aberrante crimen de una arquitecta trans de 44 años

Según la reconstrucción de los investigadores, el ataque habría sido directo y letal. La principal línea de la fiscalía sostiene que el agresor la apuñaló tanto por la espalda como de frente, en un episodio que se habría desarrollado dentro de la vivienda y que terminó con la muerte en el lugar.

El nivel de violencia fue tal que la víctima presentaba decenas de puñaladas, lo que encuadra el caso dentro de la figura de homicidio calificado.

De acuerdo con los avances de la causa, el sospechoso habría ingresado a la vivienda con intenciones de robo. En ese contexto, por razones que aún se intentan establecer, se produjo un ataque con un cuchillo que terminó siendo fatal.

Tras cometer el crimen, el agresor habría intentado prender fuego la casa para ocultar lo ocurrido, abriendo incluso las llaves de gas en el interior. Sin embargo, la rápida reacción de los vecinos evitó que el incendio avanzara y destruyera la escena.

Ese detalle resultó determinante: permitió preservar pruebas clave que luego fueron utilizadas por los investigadores para avanzar en la identificación del sospechoso.

Brutal crimen de la arquitecta trans: la Justicia detuvo al principal sospechoso

El fiscal Guillermo González confirmó que, a partir del análisis de cámaras de seguridad, testimonios y pericias, se logró identificar y detener a un hombre señalado como el principal sospechoso del crimen.

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El acusado será trasladado a la cárcel de Bouwer en las próximas horas, mientras continúa la investigación para determinar con precisión la mecánica del hecho, el vínculo con la víctima y el móvil definitivo.

En la escena, además de las heridas de arma blanca, los peritos detectaron signos de violencia física adicional, lo que refuerza la hipótesis de un ataque prolongado y con un alto grado de agresividad.

Monteros era oriunda de Tucumán pero residía en Córdoba, donde desarrollaba su carrera como arquitecta. Además, participaba en espacios sociales vinculados a la diversidad y había impulsado iniciativas como el equipo de fútbol inclusivo Fuma Espuma, primer equipo de fútbol gay de Córdoba.

Fuente: contextodetucuman.com