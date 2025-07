Preocupa la cantidad de residuos industriales que terminan en un basural

En contraposición, un relleno sanitario es un sistema de disposición final de residuos que cumple con normas técnicas y ambientales. Está diseñado con capas impermeables, sistemas de captación de lixiviados, control de emisiones de biogás (como metano y CO), monitoreo ambiental y operación regulada. Estos sitios están habilitados por las autoridades ambientales y constituyen una alternativa para residuos no reciclables o no aprovechables.

La generación de residuos industriales y un tratamiento que no alcanza

Uno de los factores que agravan la expansión de los basurales ilegales es la escasa proporción de residuos industriales que reciben tratamiento. Según los últimos datos durante enero y febrero del 2025 proyectados por el Observatorio de Residuos Peligrosos, una iniciativa conjunta entre la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, CATRIES y CAITPA, en Argentina se generaron más de 25 millones de toneladas de residuos industriales en el último año. Sin embargo, solo el 4.07% de ese volumen fue tratado adecuadamente.

Los datos se basan en una encuesta mensual realizada a 37 firmas tratadoras asociadas a las cámaras, con un total de 47 plantas operativas. El informe estima que hay más de 32.700 empresas generadoras de residuos en el país, pero menos del 8.5% de ellas contrata servicios de tratamiento con operadores habilitados.

"El 96% de los residuos industriales generados terminan sin tratamiento adecuado. Muchos de ellos van a parar directamente a basurales ilegales. Esto no solo genera un pasivo ambiental, sino que pone en riesgo la salud y la seguridad de toda la población", advierte Claudia Kalinec, presidenta de CATRIES.

Los basurales a cielo abierto generan múltiples contaminantes. Entre los más graves, se encuentra el lixiviado, que puede infiltrarse hasta las napas freáticas, contaminando el agua potable. También se libera biogás, una mezcla de metano y dióxido de carbono, que contribuye al cambio climático y representa un riesgo por su inflamabilidad. Además, el problema no solo es ambiental, sino también social. "Muchas veces estos basurales están ubicados cerca o dentro de barrios de bajos recursos. Allí, las familias acceden al agua desde napas contaminadas o viven sobre terrenos rellenados con residuos", señala Gustavo Solari, presidente de CAITPA.