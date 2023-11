El desarrollo de trenes asoma como la solución ideal para destrabar nudos de tránsito

esquel - 2023-11-14T125808.124.jpg (Foto: Wikipedia)

Algunas de las obras a mejorar tienen entre 90 años y 150 años ya que se trata del tendido más antiguo de Norteamérica.

Los trenes de Amtrak en el Corredor Noreste emiten hasta un 83% menos de gases de efecto invernadero (GEI) en comparación con los viajes en automóvil y hasta un 72% menos de GEI que los vuelos. Estados Unidos trata de equiparar su oferta a la de Europa en la zona más poblada del enorme país.

Actualmente, algunas formaciones viajan a 30 millas por hora cuando el objetivo final es que lo hagan a 100 millas por hora, como cualquier servicio de alta velocidad del viejo continente.

Reporteado por Carbono.news, el ingeniero Norberto Rosendo, confirmó: "Se trata de ideas estratégicas tomadas por Estados Unidos hace muchos años y que todos los gobiernos han mantenido desde el mandato de Bill Clinton hasta la actualidad. Este ex presidente las incluyó en el libro gordo de las decisiones americanas que todos los gobiernos cumplen, no importa a qué signo político respondan. También encaja en la convicción del actual gobierno de invertir en infraestructura. Se trata de desembolsos que estuvieron retrasados muchos años. Lo que se propone Joe Biden es la revitalización del corredor más importante de norteamérica para hacer posible el sueño de que corran por allí trenes de alta velocidad que hoy no existen".

Los planes para Buenos Aires

El Gobierno porteño presentó en la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2024 que prevé una de las obras más esperadas por los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la construcción del viaducto del Tren Sarmiento.

En algunos horarios diurnos, las barreras pueden llegar a permanecer bajas más del 60% del tiempo total, debido a que las formaciones salen desde sus cabeceras cada 10 ó 15 minutos.

La estratégica obra costará unos 36 millones de dólares y es la iniciativa más importante de la futura gestión de Jorge Macri. El tiempo de realización de los trabajos será de unos tres años.

¿En qué consiste este emprendimiento que beneficiará a 1,2 millones de personas que toman a diario este ramal? Se elevará la traza ferroviaria, al igual que se hizo con los ferrocarriles San Martín y Mitre en las gestiones de Horacio Rodríguez Larreta. De esta forma, ganarán altura las formaciones en un recorrido de 11 kilómetros a través de distintos barrios porteños: Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro y Liniers.

Quedarán liberadas las casi 35 hectáreas lineales que hoy ocupan las vías del ferrocarril para que sean aprovechadas para esparcimiento, espacios verdes, comercio, ciclovía y deportes.

Consultado por Carbono.news, Rubén "Pollo" Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, explicó: "Esta es una de las soluciones que nosotros habíamos planteado. El soterramiento le hubiera costado al país unos 3.000 millones de dólares. Hoy, el túnel que se empezó en Haedo ha llegado hasta Villa Luro pero quedó abandonado. Proponemos que se extienda por doce cuadras el Subte A desde San Pedrito hasta la zona donde llega la excavación y que se use la trinchera para la línea más antigua de ibero américa. De esta forma, tendríamos un (tren) subterráneo que nos llevaría desde Plaza de Mayo hasta Haedo".

