China da testimonio de su apuesta por la sostenibilidad

Uno de los países más afectados es China, ya que el 27,4% de su superficie es desierto, afectando a 400 millones de personas. El norte de China tiene una larga historia de sequía, los Himalayas, que atraviesan el centro-oeste del país, crean una sombra de lluvia sobre la frontera norte del país con Mongolia, lo que impide que las precipitaciones lleguen a la región, por lo que las cifras de precipitación anual son de entre 100 y 250 milímetros (mm) en comparación con los 1500 mm de China continental. El resultado son los desiertos de Taklamakán y Gobi, que tienen un tamaño combinado de más de 1.6 millones de km².

Estos desiertos se están expandiendo rápidamente. Cada año, el desierto de Gobi pierde alrededor de 3600 km² de pastizales de China, así como 2000 km² de tierra vegetal. Esto no solo dificulta la agricultura en estas regiones, sino que esta desertificación tiene el efecto de arrastrar polvo por todo el país y hacia las ciudades de la costa este. Se ha culpado a este polvo, junto con la contaminación industrial, de crear niveles peligrosamente altos de contaminación del aire en Beijing, ya que puede atrapar partículas a nivel del suelo. Cada año las tormentas de arena se comen 2300 km² de tierras agrícolas en el país asiático. Las tormentas de arena primaverales del desierto de Taklamakan y el Gobi no solo afectan a China la península de Corea y hasta a Japón, sino que sus partículas fueron detectadas al otro lado del Pacífico, en Norteamérica.

BeFunky-collage (88).jpg Fuente: Prensamercosur.org

Para frenar la amenaza de la desertificación, China puso en marcha en 1978 un ambicioso proyecto: la "Gran Muralla Verde". Se trata de la iniciativa de reforestación más grande del mundo, que se espera que continúe hasta 2050. El objetivo primero era frenar la expansión del desierto de Gobi y proporcionar madera a la población local. Ahora, el Gobierno se ha propuesto otros planes, como plantar un "muro" de árboles que se extenderá alrededor de 4500 kilómetros de largo en varias ciudades. El Gobierno chino se muestra muy optimista con los resultados de este proceso a largo plazo, afirmando que hasta el momento se han estabilizado miles de dunas en movimiento y la frecuencia de las tormentas de arena en todo el país se redujo en una quinta parte entre 2009 y 2014: sólo en Beijing se redujeron en un 70% entre 2008 y 2018. Según un estudio publicado en la revista Ecological Processes por parte de científicos del Instituto de Ecología Aplicada de la Academia China de Ciencias, las áreas boscosas han aumentado en 158.051 km2.

La "Gran Muralla Verde" o, más formalmente, el Programa de Bosques Protectores de los Tres Nortes o "Cinturón de Abrigo de los Tres Nortes", consiste en realidad en franjas y parches de árboles plantados en amplias franjas a lo largo del norte de China. Estos árboles actúan como cortavientos contra las tormentas de polvo que soplan con frecuencia en la zona desde los desiertos de Gobi y Taklamakán; tormentas que rompen el suelo y reducen la capacidad agrícola de la zona. Los árboles también se utilizan para estabilizar las dunas de arena en algunas zonas y se colocan capas de grava para estimular el restablecimiento de una costra del suelo. La plantación de estos árboles comenzó en 1978 y está previsto que concluya en 2050. Se calcula que para entonces el cinturón de árboles del programa tendrá una extensión de 4.500 km, albergará 100.000 millones de árboles y será el mayor proyecto de ingeniería ecológica del mundo. El "muro" ya es el bosque artificial más grande del mundo.

Según informa la agencia de noticias Xinhua, y se hace eco IFLScience, la "Gran Muralla Verde" ha sido creada mediante la plantación masiva de especies arbóreas resistentes a la sequía, como sauces rojos, saxaules, álamos de Éufrates, cedro salino y fabáceas, entre las que sobresale el guanacaste u oreja de elefante (Enterolobium cyclocarpum) originario de Centroamérica y norte de Sudamérica, junto con árboles medicinales como el Jacinto del Desierto, en una franja que bordea el sur del desierto de Taklamakán, en la región autónoma Uigur de Xinjiang, al noroeste de China. El objetivo es crear una barrera ecológica que frene el avance de las arenas y las tormentas de arena, las cuales causan graves daños a la agricultura, a las infraestructuras de la región y a la salud de sus habitantes. Hasta el momento, se han plantado unos 66.000 millones de árboles en más de 300.000 km² por un ejército de 600.000 trabajadores, con la ambición de alcanzar los 4 millones de km² en 2050.

BeFunky-collage (89).jpg Foto: Pixabay

Los resultados ya son palpables. Según el gobierno chino, la cobertura forestal del país ha aumentado del 10% en 1949 a más del 25% en 2023. En la región de Xinjiang, en particular, la cobertura forestal ha pasado del 1% al 5% en los últimos 40 años. Según los investigadores, el proyecto de reforestación ha creado un importante sumidero de carbono que es capaz de absorber el 5% de las emisiones industriales totales de dióxido de carbono (CO2) de China entre 1978 y 2017.

Según el medio chino CGTN, actualmente hay distritos que han reducido de 150 días a 50 días al año las jornadas en las que las tormentas de arena eran un problema. Ahora, la idea es realizar labores de mantenimiento en esas nuevas redes forestales para garantizar su supervivencia y, por tanto, la protección de las tierras de cultivo y huertos.

China también está avanzando en energía renovable en la región. En simultáneo, hay planes para sacar partido al desierto ya contenido. La compañía china Three Gorges Renewables Group Co. anunció hace unas semanas una inversión de unos 10.000 millones de dólares (US$) para construir un conglomerado de plantas energéticas que permitirá generar 8.5 gigavatios (GW) de energía solar, 4 GW de energía eólica. Este esfuerzo posiciona al Taklamakán como un epicentro de energía limpia, contribuyendo a los objetivos de sostenibilidad del gigante asiático.

Todo ese esfuerzo forma parte de una estrategia de China para extender la superficie natural en el país. Además de la Gran Muralla Verde, han puesto en marcha otras medidas como una serie de leyes para devolver parte de las tierras de cultivo y de pastos a los bosques y praderas. Y eso les está costando ingentes cantidades de dinero. La inversión en reforestación rondó los 70.000 millones de euros en los 5 primeros años de la década de 2010, según el informe Green is Gold de la ONU, Para financiar el costo se han incrementado las sanciones a empresas que practiquen la deforestación.

Con todo ello, el gigante asiático amplió su superficie de forestación en 32 millones de hectáreas (ha) gracias a este programa y prevé que la superficie abarque 4 millones km² más en 13 regiones de nivel provincial para 2050, lo que representa el 42.4% de la superficie terrestre total del país. Además, la tasa de cobertura forestal de las zonas incluidas en el programa aumentó del 5.05 % al 13.84 %, del mismo modo que garantiza la protección de unos 30 millones de hectáreas de tierras agrícolas.