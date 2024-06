► TE PUEDE INTERESAR: Las energías renovables logró reducir el uso de combustibles fósiles

La apertura del evento estuvo a cargo de Elena Morettini, Global Head of Sustainable Business de Globant y Mariano Villares, co-fundador de Sustentabilidad Sin Fronteras. A su vez, estuvieron presentes Claudio Tomasi, representante residente del PNUD en Argentina, y María Julia Eliosoff de la fundación Friedrich Ebert Stiftung.

Mariano en sus palabras destacó que buscan "seguir informando y promoviendo la acción climática". También, invitó a todos los sectores a impulsar esta agenda de manera proactiva. "Si el gobierno nacional decide negarla, o en el mejor de los casos desacelerar, es momento de que todos redoblemos esfuerzos y tomemos la iniciativa, creando nuestro propio "We Are Still In" como se hizo en USA."

Luego, el panel "Navegando la tormenta: estrategias multisectoriales para hacerle frente al Cambio Climático" contó con la participación de destacados expertos en cambio climático, representantes del sector público, privado y de la sociedad civil. Entre los oradores se encontraban Alejandra Cámara (Génesis), Juan Carlos Villalonga (Globe International), Carolina Somoza (Universidad Popular Barrios de Pie), Enrique Maurtua Konstantinidis (Consultor Sr.) y Facundo Armas (Globant).

Se abordaron diversos temas como mercados de carbono, la tensión entre la acción climática y la explotación de los recursos naturales, la situación geopolítica actual, justicia socio ambiental y el rol de las empresas y la tecnología.

Con el mismo espíritu, hace apenas unos días se presentó la 16° edición del Informe Ambiental FARN (IAF) 2024. Esta nueva edición del IAF, la publicación anual característica de FARN, cuenta con los aportes de más de 40 autores y autoras: integrantes de comunidades originarias, asambleas, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil.

Los artículos que componen el libro analizan la crisis climática y socioecológica en un contexto de retrocesos en derechos y legislación ambiental. Desde diversas perspectivas, abordan la situación política y los desafíos para garantizar el derecho a un ambiente sano; el contexto energético del país y la falta de voluntad política para transicionar hacia energías más limpias y sostenibles; y la explotación del litio y sus consecuencias ambientales. Estas temáticas se discuten con el objetivo de avanzar hacia un futuro con justicia ambiental y garantizar el bienestar de todas las personas y ecosistemas de nuestro país.

"Las problemáticas ambientales no están pasando por un momento favorable ni en Argentina ni en el mundo. Estamos en un contexto donde los gobiernos autocráticos crecen en muchos lugares del mundo y cuestionan la democracia, exaltan los nacionalismos y cuesta mucho promover procesos de carácter colaborativo como los que necesita la agenda ambiental tanto a nivel nacional como internacional", explicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, ayer durante la presentación del IAF, en el centro cultural La Paz Arriba.

"Esto sin duda no es bueno ni para la protección de los bienes comunes, ni para la defensa de la naturaleza, ni para la lucha contra el cambio climático. En Argentina se ve como los negacionismos de la campaña electoral se ha convertido en política de Gobierno y desmantelan y debilitan organismos técnicos fundamentales para la protección del ambiente", enfatizó Nápoli.

Para finalizar, sostuvo: "Hoy nos encontramos nadando contra la corriente, por eso es momento de tender puentes, de juntar esfuerzos y seguir incidiendo en el Congreso nacional, peticionando a las autoridades, litigando en la justicia y apoyando a las personas y grupos de personas que luchan para proteger el ambiente y la calidad de vida de los territorios que habitan".

