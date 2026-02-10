Aves Argentinas: nueva reserva para salvar los pastizales del Río Aguapey

BeFunky-collage (72)

La Rosita está ubicada en la cuenca del Río Aguapey, una de las Áreas Claves para la Biodiversidad (KBA) más críticas de la Argentina. Actualmente, apenas el 0,1% de los campos y malezales cuenta con protección legal a nivel nacional y enfrenta, además, la transformación aguda del paisaje principalmente por la forestación de pino y eucalipto, que fragmenta y degrada el pastizal natural.

Los pastizales naturales de la Argentina son uno de los ecosistemas más singulares del mundo y una de las ecorregiones más productivas y biodiversas del planeta. En 2026, declarado el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esta noticia cobra mayor importancia.

En La Rosita también se realizarán ensayos de captura de carbono atmosférico en pastizales naturales bajo diferentes intensidades de carga ganadera y será un espacio de producción y difusión de prácticas ganaderas sostenibles, expandiendo el trabajo que Aves Argentinas ya realiza en conjunto con productores de todo el país a través de la Alianza del Pastizal, iniciativa que busca reconocer y jerarquizar sistemas donde la producción de alimentos y la conservación de la vida silvestre son compatibles.