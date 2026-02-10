Aves Argentinas concretó la adquisición de un sector de la Estancia La Rosita, donde creará su segunda reserva natural, de casi 1.300 hectáreas, a unos 20 km de la localidad de Alvear, en la provincia de Corrientes.
Aves Argentinas: nueva reserva para salvar los pastizales del Río Aguapey
Aves Argentinas concretó la adquisición de un sector de la Estancia La Rosita, donde creará su segunda reserva natural, de casi 1.300 hectáreas en Corrientes
Este hito en la conservación efectiva de la ecorregión de los campos y malezales, ayudará a profundizar nuestras acciones en favor de uno de los ecosistemas más amenazados y menos representados en el sistema de áreas protegidas del país.
La Rosita es hogar de una biodiversidad única y globalmente amenazada. El área alberga una gran colonia de cría de Tordo Amarillo (Xanthopsar flavus) en el núcleo mismo de su distribución regional. Además de esta emblemática ave, que se encuentra en peligro crítico de extinción y es el símbolo de la conservación y desarrollo sostenible de los pastizales, la futura reserva asegura hábitat para otras especies en peligro, como el Capuchino Iberá (Sporophila iberaensis), o la Monjita Dominica (Heteroxolmis dominicana) y el Yetapá de Collar (Alectrurus risora), categorizados como Vulnerables según la Lista Roja de la UICN. En total, más de 180 especies de aves han sido registradas, a las que se suman mamíferos como el Ciervo de los Pantanos (Blastocerus dichotomus) o el Aguará Guazú (Chrysocyon brachyurus), ambos categorizados como vulnerables según SAREM.
La Rosita está ubicada en la cuenca del Río Aguapey, una de las Áreas Claves para la Biodiversidad (KBA) más críticas de la Argentina. Actualmente, apenas el 0,1% de los campos y malezales cuenta con protección legal a nivel nacional y enfrenta, además, la transformación aguda del paisaje principalmente por la forestación de pino y eucalipto, que fragmenta y degrada el pastizal natural.
Los pastizales naturales de la Argentina son uno de los ecosistemas más singulares del mundo y una de las ecorregiones más productivas y biodiversas del planeta. En 2026, declarado el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esta noticia cobra mayor importancia.
En La Rosita también se realizarán ensayos de captura de carbono atmosférico en pastizales naturales bajo diferentes intensidades de carga ganadera y será un espacio de producción y difusión de prácticas ganaderas sostenibles, expandiendo el trabajo que Aves Argentinas ya realiza en conjunto con productores de todo el país a través de la Alianza del Pastizal, iniciativa que busca reconocer y jerarquizar sistemas donde la producción de alimentos y la conservación de la vida silvestre son compatibles.