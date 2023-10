Atlético y Real Madrid se unieron bajo consignas de sustentabilidad y cuidado del ambiente

esquel (24).jpg (Foto: RealMadrid.com)

En una gigantesca pancarta, escrita en inglés, se podía leer: "Together for the sustainable development goals (Juntos por los objetivos de desarrollo sostenible)".

El fútbol es un deporte universal que alcanza a todas las edades, clases sociales, sexos y condiciones culturales. Por ello, nos permite salir de la "cámara de eco" informativa de grupos que solamente quieren escuchar mensajes afines a su propia ideología o interés.

Ahora, desde la propia Liga de España y desde la FIFA (Federación Internacional del Fútbol Asociado) les van a pedir a las máximas estrellas de este deporte que colaboren dando el ejemplo y dejando de lado los vuelos personales en sus costosos aviones privados.

¿Se mezclaron el fútbol y la política? ¿Quieren imponer una temática "globalista" aprovechando la popularidad de este deporte?.

Sustentabilidad: ¿qué es la Agenda 2030?

Es un programa para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor del planeta y la prosperidad. Plantea 17 objetivos concretos y 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

Al adoptarla, los Estados se comprometen a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

El pasado fin de semana Argentina tuvo un verdadero "tsunami de clásicos". Se enfrentaron, además de Boca y River, rivales eternos como San Lorenzo y Huracán; Racing e Independiente; Rosario Central y Newell´s; Colón de Santa Fe y Unión, Estudiantes de la Plata y Gimnasia; Talleres de Córdoba y Belgrano, entre otros.

Hubiera sido bueno ver, como en el Wanda Metropolitano, un entramado de profesionales que se manifiestan en pos de un interés superior.

¿Nos darán algún día una sorpresa?

