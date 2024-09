Martino López, uno de los mendocinos subcampeones del Mundial U17 de vóley con la selección argentina

voley-selecciona argentina u17-01.jpg Subcampeones mundiales. Estos son los jugadores y cuerpo técnico designado por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA). Los últimos dos de abajo a la derecha son los mendocinos Valentín Yapur (2) y Martino López (1).

El valletano y mendocino destacado Martino López juega en el vóleibol local para la Municipalidad de Tunuyán, vigente campeón mendocino masculino dirigido por Dan Andraos. Tiene apenas 16 años y ya carga en su currículum dos subcampeonatos internacionales: el Sudamericano de Brasil 2023 y el Mundial de Bulgaria 2024. Mide 1,95 metros y juega de central.

"La verdad que fue una experiencia maravillosa, soñada. Nosotros fuimos con el objetivo de meternos entre los ocho mejores, y haber llegado a la final fue algo inexplicable".

La selección argentina de vóley y un nombre conocido: los López de Mendoza

Martino viene de una familia de amantes del deporte creado por William Morgan en 1896, como buen tunuyanino, y su camiseta celeste y blanca de la selección argentina de vóley no es la única de su hogar, ya que su hermano Fausto juega en el combinado nacional U21 y fue el primero de su departamento en jugar un Mundial U19 en San Juan el año pasado.

"Yo comencé a jugar de la mano de Carlitos -el malogrado entrenador Carlos Amieva-, que era mi tío y no llevó al vóley. En ese momento yo tenía 7 años no había minivoley en el Polideportivo (N°1 de la Muni local) y comencé a jugar bajo la dirección de José Sancer en el Tiro Club Tunuyán", señaló Martino sobre sus inicios desde Buenos Aires, donde se quedó unos días tras retornar del torneo.

De Tunuyán a la selección argentina de vóley y al Mundial de Bulgaria

Actualmente juega en las divisiones Sub 16, Sub 18 (con Cristian Escudero) y Primera de la Municipalidad de Tunuyán en los torneos de la Federación Mendocina de Vóleibol. Estudia en el cuarto año del colegio Niño Jesús y aún no decide que le gustaría estudiar en el futuro.

"No tengo ni idea qué estudiar. Ahora este año voy a hacer el test vocacional para ver que onda todo", explicó el joven voleibolista respecto a su futuro académico. "Seguramente algo relacionado con el deporte, seguro", agregó.

voley-selecciona argentina u17.jpg Cantando el himno en Bulgaria. Esto fue en la previa del partido semifinal contra España, donde ingresó Martino López y aportó dos anotaciones.

El Mundial de Bulgaria: una experiencia maravillosa

"La verdad que el Mundial fue una experiencia maravillosa. Me sentí muy bien, aunque no me tocó jugar mucho, pero lo que jugué salí satisfecho", destacó sobre su experiencia en Sofía, la capital búlgara.

Respecto a sus ganas de continuar vistiendo la celeste y blanca, dijo: "El año que viene hay un Mundial U19, y ahora hay que pelear el puesto para ganárselo".

"El partido más difícil e inolvidable fue la final (contra Italia), jugamos un partidazo. Aunque también fueron muy peleadas la semifinal contra España, o el partido contra Egipto (cuartos de final). Fue un Mundial muy parejo y disputado", analizó Martino sobre la competencia.

Mas allá de lo deportivo, la experiencia vista con ojos de adolescente ha sido inolvidable para López. "Me gustó mucho Bulgaria, es un país muy bonito, con mucha vegetación, muchos bosques", confesó.

En lo social, el tunuyanino destacó: "Estuvo muy lindo. En el hotel estábamos con los chicos de España, Italia, Puerto Rico y Bulgaria y el último día intercambiamos ropa con estos equipos, menos con Bulgaria, que se quedaron enojados porque les ganamos (octavos de final)".

Finalmente Martino López quiso agradecer a "mi familia, por aguantarme, y a todos los entrenadores que he tenido", concluyó.