Facundo Conte indignado con el fallo arbitral en la derrota ante Japón: "Vergüenza"

Embed

► TE PUEDE INTERESAR: Juegos Olímpicos París 2024: Cómo les fue a los argentinos este miércoles

En este contexto, el árbitro amonestó a Facundo Conte y, en medio de los reclamos del capitán Luciano De Cecco, después también mostró una tarjeta roja, lo que significó otro punto a favor de Japón: era el 21-19 para Argentina y terminó 21-20 con Japón arriba en el marcador en el segundo set, que estaba encaminado para la Albiceleste.

Este grave error arbitral sacó a los argentinos de partido e hizo que los japoneses terminaran imponiéndose por 3 a 1, con parciales de 25-16, 25-22, 18-25 y 25-23.

conte1.jfif

Conte, quien no pudo contener las lágrimas en el campo de juego tras el partido, explotó en redes sociales: compartió una imagen del momento de la jugada, con un fuerte descargo. "Tuvimos una tarjeta amarilla y una roja por enojarnos por esta pelota. Trabajamos tres años para estar en este torneo y se supone que no tenemos que demostrar emociones cuando nos c... a la vista de todos. Sólo tragar y que el show siga. Vergüenza para todos ustedes".